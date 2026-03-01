Colombia clasificó al Mundial femenino sub 20

La Selección Colombia femenina sub 20 logró la clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA de la categoría, a pesar de perder este sábado 28 de febrero ante Argentina en la última fecha del hexagonal final.

El equipo nacional se quedó con el último boleto para el Mundial, al ocupar la cuarta posición del hexagonal final con cuatro puntos.

Las dirigidas por Carlos Paniagua sufrieron más de la cuenta, ya que en la última jornada cayeron por goleada 0-3 ante Argentina.

Sin embargo, Colombia se benefició de la derrota sufrida por Paraguay y la de Venezuela ante Brasil.

Tabla de posiciones final del Sudamericano femenino sub 20:

1. Brasil - 13 puntos

2. Ecuador - 11 puntos

3. Argentina - 7 puntos

4. Colombia - 4 puntos

---------

5. Paraguay - 4 puntos

6. Venezuela - 2 puntos

Con estos resultados, Brasil, como campeón del certamen, Ecuador, Argentina y Colombia serán los representantes en la Copa del Mundo femenina sub 20 de 2026, que tendrá sede en Polonia.

Colombia en los Mundiales femeninos sub 20

La edición del 2026 será la cuarta oportunidad en la que la Selección Colombia femenina sub 20 dispute una Copa del Mundo de la categoría.

El equipo nacional ya ha hecho presencia en las ediciones de Alemania 2010, Costa Rica 2022 y Colombia 2024.

La mejor participación se registró en el Mundial de 2010, cuando el seleccionado que integraron figuras como Daniela Montoya y Yoreli Rincón terminó en la cuarta posición.