Colombia perdió con Argentina en la última fecha del Sudamericano femenino sub 20

La Selección Colombia perdió 0-3 ante Argentina en la última fecha del hexagonal final del Campeonato Sudamericano sub 20.

El equipo nacional deberá esperar una victoria de Brasil ante Venezuela en el partido de cierre del campeonato para poder soñar con estar en la Copa Mundo de la categoría.

En el primer tiempo las cosas no fueron nada fáciles para el equipo colombiano ya que la argentinas comandaron todo el tiempo el ataque y las mejores opciones del partido y hasta pudieron irse en ventaja cuando terminaban los primeros 45 minutos.

Precisamente esa jugada se dio en el minuto 35 con un llegada por el costado derecho del campo y sobre el área de punto penal apareció la jugadora Agustina Maldonado quien terminó enviando por encima el balón en una oportunidad clara de gol.

Para la segunda parte las cosas no cambiaron mucho y fueron las argentinas las que manejaron mejor los tiempos del partido y las llegadas con el algo de peligro sobre la portería de Luisa Agudelo.

La anotación de Argentina llegó a través de la jugadora Mercedes Diz quien aprovechó un rebote que dio la portera de Colombia al centro tras un cobro de tiro libre desde el sector derecho y con ese resultado la 'albiceleste' entró a la Copa Mundo.

En el minuto 83 llegó el segundo tanto de la 'albiceleste' gracias a Mercedes Diz quien de cabeza tras un cobro de tiro de esquina desde el costado izquierdo logró asegurar el 2-0. El tercer gol llegó en el minuto extra y Diz completó su triplete del juego para terminar como una de las goleadores del equipo y la clasificación al Mundial.

Así será la Copa del Mundo femenina sub 20 de 2026

La FIFA confirmó que la edición 12 de esta Copa Mundo sub-20 femenina se jugará este 2026 en Polonia y tiene fechas confirmadas del 5 al 27 de septiembre. Allí se estarán reuniendo a 24 selecciones para definir a la campeona.

En total son 4 estadios elegidos por la FIFA para la competencia de este torneo: el Stadion w Bielsku-Białej que queda en la ciudad de Bielsko-Biała; Stadion ŁKS en Lodz; Arena Katowice en Katowice y finalmente Zagłębiowski Park Sportowy que está situado en Sosnowiec.

Para esta edición del torneo la repartición de los cupos de dio de la siguiente manera: 5 selecciones que vienen de la UEFA, incluido el país anfitrión; 4 selecciones de Asia, 4 selecciones de África, 4 selecciones de Concacaf, 4 de la Conmebol y 2 selecciones de la Confederación de Fútbol de Oceanía.