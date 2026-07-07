Colombia confirmó su titular para enfrentar a Suiza en el Mundial

La Selección Colombia está lista para enfrentar este martes 7 de julio a Suiza en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, en partido que corresponde a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Titular de Colombia Vs Suiza

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, no presentó grandes sorpresas en la alineación titular del equipo colombiano, ya que le dará continuidad a gran parte del grupo de jugadores que ha afrontado los duelos del Mundial.

En el arco se mantendrá Camilo Vargas, mientras que la zona defensiva será ocupada por Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Jáner Lucumí y Johan Mojica.

Jefferson Lerma y Gustavo Puerta volverán a ser los referentes del mediocampo, mientras que los encargados de la creación y del ataque son James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Jáner Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez.

Colombia Vs Suiza EN VIVO por RCN

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