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Selección Colombia

Colombia confirmó su titular para enfrentar a Suiza en el Mundial

La Selección Colombia enfrenta a Suiza en partido válido por los octavos de final de la Copa del Mundo.
Daniel Zabala
Titular de Colombia Vs Suiza en la Copa del Mundo
Titular de Colombia Vs Suiza en la Copa del Mundo // AFP
Copa Mundial 2026 Canada/México/Estados Unidos
Octavos de Final
Suiza Suiza
Programado
Colombia Colombia
Estadísticas del partido

La Selección Colombia está lista para enfrentar este martes 7 de julio a Suiza en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, en partido que corresponde a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

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Titular de Colombia Vs Suiza

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, no presentó grandes sorpresas en la alineación titular del equipo colombiano, ya que le dará continuidad a gran parte del grupo de jugadores que ha afrontado los duelos del Mundial.

En el arco se mantendrá Camilo Vargas, mientras que la zona defensiva será ocupada por Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Jáner Lucumí y Johan Mojica.

Jefferson Lerma y Gustavo Puerta volverán a ser los referentes del mediocampo, mientras que los encargados de la creación y del ataque son James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

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Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Jáner Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez.

Colombia Vs Suiza EN VIVO por RCN

Todas las emociones del partido entre la Selección Colombia contra Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo se pueden VER EN VIVO a través de la señal abierta del Canal RCN.

También está disponible por la APP del Canal RCN y el canal de YouTube del Canal RCN.

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