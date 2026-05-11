[VIDEO] Luis Suárez responde con gol: el colombiano lidera la remontada del Sporting

Luis Suárez volvió a ser protagonista en Portugal al marcar el gol del empate parcial para el Sporting de Lisboa durante la visita frente al Rio Ave, compromiso correspondiente a la jornada 33 de la liga portuguesa y que terminó 1-4 para el conjunto visitante.

Luis Suárez responde con gol: el colombiano lidera la remontada del Sporting en Portugal

El delantero colombiano apareció en un momento clave del compromiso y terminó siendo decisivo luego de insistir constantemente en el área rival. Antes de la acción del gol, el árbitro João Gonçalves había desestimado dos reclamaciones de penalti por parte del Sporting, situación que generó molestia entre los jugadores visitantes.

Sin embargo, al minuto 35 llegó la acción definitiva. Luis Suárez ingresó al área y fue derribado por Petrasso, provocando que el juez central señalara finalmente el punto penal. El propio atacante colombiano asumió la responsabilidad del cobro y con tranquilidad venció al guardameta rival para decretar el 1-1 parcial en ese momento del encuentro.

Luis Suárez marca de penal y lidera remontada parcial de Sporting ante Rio Ave

Lea también Prensa argentina se rinde ante Juanfer Quintero tras rescatar a River en noche dramática

El tanto representó un impulso anímico importante para el Sporting, que logró reaccionar después de comenzar abajo en el marcador y terminó yéndose al descanso con ventaja de 1-2 en condición de visitante. El partido concluyó 1-4.

Además del gol, Suárez ha mostrado movilidad constante y protagonismo ofensivo, convirtiéndose en una de las principales referencias de ataque del equipo portugués en un partido clave en la recta final de la temporada.