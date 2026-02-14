La Selección Colombia vuelve a dar un golpe de opinión en su proceso de renovación. En medio de la planificación de los próximos microciclos y torneos preparatorios, el combinado nacional sorprendió con la citación de una joven promesa que milita en el fútbol europeo y que ya empieza a generar conversación en ambos lados del Atlántico.

Se trata de Gorka Abascal Martínez, delantero de 15 años con presente en las divisiones menores del Real Madrid, quien ha decidido vestir la camiseta tricolor pese al interés de España.

El atacante, nacido en territorio español pero con madre colombiana, aparece como una de las principales novedades en la lista del seleccionado juvenil. Su convocatoria no solo representa una apuesta deportiva, sino también un mensaje claro: Colombia está atenta al talento que florece en el exterior y trabaja para integrar a esas figuras al proyecto nacional.

Abascal Martínez no es un nombre improvisado. Antes de recalar en la estructura del conjunto merengue, el joven artillero dejó huella en las categorías inferiores del Athletic Club, institución reconocida por su tradición formativa. Allí empezó a llamar la atención por su potencia física, su olfato goleador y una madurez poco común para su edad. Su capacidad para moverse entre líneas, atacar los espacios y definir con ambas piernas lo convirtieron rápidamente en uno de los prospectos más interesantes de su generación.

El salto al club madrileño terminó de consolidar su crecimiento. En Valdebebas ha continuado su evolución bajo una metodología exigente, compitiendo contra algunos de los mejores talentos juveniles de Europa. Su desempeño reciente fue clave para que el cuerpo técnico colombiano decidiera acelerar contactos y asegurar su presencia en el proyecto Sub-17.

Fuentes cercanas al entorno del futbolista confirmaron que la Federación Española intentó seducirlo para integrarlo a sus procesos juveniles. Sin embargo, el atacante tomó una decisión que ha sido celebrada en el país cafetero: representar a la tierra de su madre. “Es un orgullo poder vestir los colores de Colombia”, habría comentado en su círculo íntimo tras aceptar el llamado.

La llegada de Abascal al país está prevista para la próxima semana, cuando se sumará a los entrenamientos del combinado nacional. Allí tendrá la oportunidad de adaptarse al grupo, conocer la idea del entrenador y comenzar a construir su propio camino en la tricolor. La expectativa es alta, pero en la Federación insisten en que el proceso será progresivo, sin presiones desmedidas.

El contexto no es menor. La Selección Colombia Sub-17 se prepara para retos continentales que servirán como plataforma hacia futuras citas mundialistas. En ese escenario, sumar un delantero con formación europea puede marcar diferencia, tanto en competitividad interna como en variantes tácticas. Su experiencia en academias de élite aporta roce internacional y una mentalidad acostumbrada a la exigencia constante.

Más allá del talento individual, esta convocatoria refleja una estrategia clara: ampliar el radar y fortalecer el sentido de pertenencia. En los últimos años, varios jugadores con doble nacionalidad han tenido que decidir su destino internacional, y cada elección cuenta en el desarrollo del fútbol colombiano.

Para Gorka Abascal Martínez, el desafío apenas comienza. A sus 15 años, el futuro luce prometedor, pero el camino es largo. La camiseta amarilla será ahora su nueva responsabilidad y su mayor vitrina. Si logra trasladar al ámbito internacional lo que ya ha mostrado en España, Colombia podría estar ante una joya ofensiva llamada a escribir capítulos importantes en los próximos años.