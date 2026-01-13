Selección Colombia lanza camiseta edición exclusiva; precio y cómo comprar

La Federación Colombiana de Fútbol y Adidas dieron a conocer este martes 13 de enero el relanzamientos de una legendaria camiseta que utilizó la Selección Colombia en la Copa del Mundo de la FIFA.

Se trata de la edición de visitante que portó el equipo nacional en la Copa Mundial de la FIFA de Italia 1990.

Lea también Jhon Córdoba habló de su sueño en el Mundial y de la posibilidad de jugar con Falcao en la Selección

El objetivo de Adidas y de la Federación Colombiana de Fútbol es rendir homenaje a "uno de los momentos más emblemáticos del fútbol colombiano".

La camiseta cuenta con el diseño original con base amarilla con las "icónicas franjas tricolores en hombros con rojo y azul, así como el clásico cuello redondo y el escudo histórico de la Federación Colombiana de Fútbol".

“Traer de vuelta esta camiseta es devolver a la afición un símbolo de orgullo, de emoción y de historia viva del fútbol colombiano. No es solo una prenda deportiva, es un recuerdo imborrable de una época dorada y de la pasión que une a las generaciones de hinchas”, afirmó Tom Michiel Vinkenvleugel, Sr. Director de Brand Activation de adidas.

Lea también Parte de tranquilidad desde Italia: Este será tiempo de baja de central colombiano

¿Cómo comprar la camisa legendaria de la Selección Colombia?

La nueva en homenaje de la Selección Colombia estará disponible para el público en general desde este martes 13 de enero tanto en tienda físicas de Adidas como en Adidas.co.

La camiseta tiene un valor de $479.950 para homres y $399.950 para damas.



