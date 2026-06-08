Colombia derrotó a Jordania y se enfoca en el Mundial: goles y resumen de la victoria

La Selección Colombia derrotó este domingo 7 de junio 2-0 a Jordania en el último partido amistoso de preparación antes de debutar en la Copa del Mundo 2026.

El equipo nacional se impuso en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos, gracias a un doblete de Jhon Arias.

Colombia controló el primer tiempo

En los primeros 45 minutos, la Selección Colombia tuvo mayor posesión del balón y arrinconó en su propio campo a Jordania.

Sin embargo, fue el equipo asiático el que generó la primera acción de peligro. En el minuto 4, Jordania sorprendió con una salida rápida que terminó con un fuerte remate de media distancia que se estrelló en el palo vertical de la mano derecha del pórtico que defendió Camilo Vargas.

Colombia reaccionó al adueñarse de la pelota y darle circulación por todo el ancho del terreno de juego en búsqueda de espacios para marcar.

Jhon Arias tuvo una oportunidad clara sobre el minuto 11, pero el esférico fue despejado por un zaguero rival.

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Cuando parecía que la primera mitad terminaba igualada, la Selección Colombia abrió el marcador, después de una acción colectiva.

En la jugada de gol participación Luis Díaz, Gustavo Puerta, James Rodríguez y Jhon Arias. En el remate de la acción, Puerta le dejó el balón a James, que sin pensarlo más de dos veces habilitó con un pase filtrado a Arias.

El mediocampista de Palmeiras dominó el esférico dentro del área para sacar un certero remate de derecha y lograr el 1-0 para Colombia.

Colombia cambió en el segundo tiempo y aseguró la victoria

En los segundos 45 minutos, la Selección Colombia volvió a tener el control del balón y del partido.

Jhon Arias y Juan Camilo 'cucho' Hernández figuraron al generar peligro y remates, que fueron controlados por el guardameta rival.

Sin embargo, en el minuto 55, la Selección Colombia logró el segundo tanto.

La acción de gol comenzó con un pase filtrado de James Rodríguez, que dejó pasar por el medio de sus piernas Jefferson Lerma, ya que Santiago Arias desbordaba por la banda.

Arias dominó la pelota y llegó al límite de la cancha, en donde lanzó un centro a la mitad del área para aprovechar la presencia de Jhon Arias, que le ganó la posición a un defensor rival y con un certero golpe de cabeza puso el 2-0.

En los últimos minutos, la Selección Colombia manejó el ritmo del partido para asegurar la victoria.

Tras el triunfo sobre Jordania, el equipo nacional se desplazará a Guadalajara, México, para ultimar detalles de cara al debut en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio contra Uzbekistán.