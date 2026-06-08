VIDEO - Otro golazo de Jhon Arias: Colombia 2-0 Jordania

Jhon Arias se convirtió en la gran figura de la Selección Colombia este domingo 7 de junio en el partido amistoso contra Jordania previo a la Copa del Mundo.

Arias, que había marcado en el minuto 41 el 1-0, logró su doblete en el segundo tiempo en el minuto 55.

Así fue el segundo gol de Jhon Arias para Colombia Vs Jordania

Desde el inicio del segundo tiempo, la Selección Colombia arrinconó en su propio campo a Jordania con rápidas acciones por las bandas y pases filtrados.

En el minuto 55, James Rodríguez lanzó un pase filtrado que dejó pasar por el medio de sus piernas Jefferson Lerma, ya que Santiago Arias desbordó por la banda derecha.

Arias llegó hasta el límite de la cancha para lanzar un centro a la mitad del área en donde apareció en velocidad Jhon Arias.

El mediocampista del Palmeiras le ganó la posición a un zaguero rival para impactar el esférico con su cabeza y mandarlo al fondo de la red y de esta manera celebrar el 1-0.