Colombia empató con Chile en su debut en el Sudamericano femenino sub 20

La Selección Colombia tuvo un pobre debut este viernes 6 de febrero en el Conmebol Sudamericano sub 20 al empatar en su primera salida 0-0 con el seleccionado de Chile.

En el primer tiempo no se registraron grandes emociones. Colombia intentó dominar el balón para generar peligro, mientras que Chile trato de aproximarse con juego directo.

Juana Ortegón, Maithe López y Mariana Silva se destacaron como las jugadoras más importantes del equipo colombiano, ya que trataron de imponer su recorrido en primera división.

Sin embargo, el orden defensivo de Chile se hizo fuerte, para impedir que las dirigidas por Carlos Paniagua abrieran el marcador.

En el minuto 49, la guardameta Luisa Agudelo protagonizó la mejor atajada del compromiso al impedir que las chilenas anotaran a través de un tiro libre. Agudelo brilló con una espectacular volada para desviar el esférico.

En el segundo tiempo, Colombia volvió a dominar el balón y con juego por las bandas buscó espacios en la defensa chilena, pero sin gran éxito.

Por otro lado, Chile mantuvo su estilo de tirar pelotazos en búsqueda de un error de la defensa colombiana.

Después del minuto 70, la Selección Colombia arremetió en contra del arco chileno, pero con más desorden que claridad, por lo que ninguna de las delanteras pudo marcar.

En el complemento del compromiso las imprecisiones se hicieron constantes y ambos equipos intentaron encontrar el gol de la victoria, pero con poca efectividad.

Con este resultado, Colombia sumó su primer punto en su primera salida, mientras que Chile complicó su futuro al registrar una unidad en dos partidos jugados.

En su segunda salida, la Selección Colombia enfrentará a Venezuela el domingo 8 de febrero a partir de las 4:00 de la tarde partid e las 4:00 de la tarde.