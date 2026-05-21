El impacto de Luis Díaz en su primera temporada con el Bayern Munich sigue dejando reconocimientos en Alemania. El extremo colombiano fue nominado con dos anotaciones al premio del mejor gol de la temporada en la Bundesliga, consolidando un año brillante en el que ya conquistó la liga alemana y la Supercopa.

Fantástica temporada de Luis Díaz: 15 goles y 13 asistencias, nominado con dos goles al mejor del año

La Bundesliga confirmó una lista de varios candidatos al galardón del mejor gol del año, en la que el colombiano comparte protagonismo con figuras de su propio equipo como Michael Olise y Harry Kane. También aparecen Konrad Laimer, Lennart Karl y Yan Diomande, en una votación abierta para los aficionados a través de la aplicación oficial del campeonato alemán. (Para poder votar debe bajar la App)

Díaz logró instalar dos de sus mejores definiciones del curso entre las elegidas. La primera fue en la jornada inaugural de la Bundesliga, el 22 de agosto, en un partido en el que dejó una acción de enorme calidad técnica que rápidamente recorrió las redes sociales y los programas deportivos alemanes.

¡Vote por Lucho! Pintura de Díaz, nominado al mejor gol de la Bundesliga

Sin embargo, el gol que más expectativa genera es el que convirtió frente al Union Berlin en noviembre de 2025. Aquella anotación fue catalogada por distintos medios alemanes como “el gol del año”.

En la jugada, el colombiano evitó que el balón abandonara el campo cerca de la línea final, superó a varios rivales con velocidad y habilidad, y luego definió con precisión a un ángulo imposible para el arquero Frederik Rønnow.

La adaptación del guajiro al Bayern ha sido total. Además de su influencia ofensiva, terminó la Bundesliga con 15 goles y 13 asistencias, cifras que lo convirtieron en pieza clave del considerado por muchos como el mejor tridente ofensivo de Europa.

Díaz buscará cerrar una temporada perfecta este sábado cuando el Bayern dispute la final de la Copa de Alemania frente al VfB Stuttgart. De ganar, el colombiano levantaría su tercer título en apenas su primer año en el gigante bávaro.

Vote por el gol de Luis Díaz para el mejor de la temporada