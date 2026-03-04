Colombia en la SheBelieves Cup: rival, fecha y horario para su último partido

La Selección Colombia femenina de mayores celebró este miércoles 4 de marzo su primera victoria en la SheBelieves Cup 2026 al derrotar con marcador de 1-0 al seleccionado de Argentina.
El equipo nacional se impuso con anotación de Linda Caicedo, que volvió a demostrar ser la jugadora con mayor desequilibrio del conjunto colombiano.
Caicedo marcó en el minuto 64, luego de recibir una habilitación de Leicy Santos. La delantero del Real Madrid dominó el esférico y justo antes de que la guardameta de Argentina saliera, picó el balón para mandarlo al fondo de la red.
Con este resultado, la Selección Colombia sumó sus primeros tres puntos en el certamen, después de haber perdido en la jornada inaugural ante Canadá.
Fecha, rival y horario del tercer partido de Colombia en la SheBelieves Cup 2026
En la tercera jornada de la SheBelieves Cup 2026, la Selección Colombia cerrará su participación enfrentando el sábado 7 de marzo al seleccionado de Estados Unidos.
El duelo entre colombianas y estadounidenses está programado para tener su pitazo inicial a partir de las 3:30 de la tarde y contará con transmisión de Deportes RCN y la APP de RCN.
Colombia de prepara para la Liga de Naciones
Estos partidos de la SheBelieves Cup 2026 le sirven a la Selección Colombia como preparación para afrontar los próximos compromisos de la Liga de Naciones.
Se tiene previsto que el equipo nacional reciba a Venezuela el 10 de abril y a Chile el 14 del mismo mes.
Colombia cerrará la jornada visitando a Argentina e l18 de abril.
10 de abril de 2026
Colombia vs. Venezuela
Hora: 8:00 p.m. (hora local)
Estadio: Pascual Guerrero, Cali
14 de abril de 2026
Colombia vs. Chile
Hora: 8:00 p.m. (hora local)
Estadio: Pascual Guerrero, Cali
18 de abril de 2026
Argentina vs. Colombia
Hora: 6:00 p.m. (hora de Colombia)
Ciudad: Lanús, Argentina