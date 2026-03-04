La Selección Colombia femenina de mayores mejoró su imagen en la SheBelieves Cup 2026 al dejar atrás la derrota sufrida ante Canadá en la primera jornada y derrotar este miércoles 4 de marzo a Argentina en duelo válido por la segunda fecha.

El equipo nacional se impuso con marcador de 1-0, gracias a la anotación lograda por Linda Caicedo en el minuto 64.

Irregular primer tiempo

En el inicio del compromiso, la Selección Colombia no pudo imponer la mayor posesión del balón y aproximaciones al tener muy poca precisión en los momentos clave.

Con Linda Caicedo como máxima referente, las dirigidas por Ángel Marsiglia dominaron el encuentro y arrinconaron al rival, pero sin la eficacia necesaria para marcar.

La acción más clara de los primeros 45 minutos tuvo como protagonista a Caicedo, quien recibió el esférico cerca del área, encaró a una rival para entrar a la zona de peligro y sorprender con un remate que atajó la guardameta rival.

Colombia se impuso en el segundo tiempo

En la segunda mitad del partido, Colombia arremetió en contra del arco argentino con el objetivo de conseguir la victoria.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia dominaron el balón y arrinconaron al rival hasta encontrar el espacio necesario para marcar.

En el minuto 64, Colombia abrió el marcador mediante una acción rápida que comenzó en terreno propio.

Después de recuperar el esférico, la pelota le quedó a Leicy Santos, quien transportó hasta habilitar a Linda Caicedo, quien entró al área y antes de la salida de la guardameta de argentina definió con un sutil toque por encima, que mandó el balón al fondo de la red.

En el complemento del partido, Colombia controló el encuentro y trabajó la victoria, mientras que Argentina no pudo generar peligro.

Con este resultado, Colombia sumó sus primeros tres puntos en la SheBelieves Cup y cerrará su participación enfrentando el sábado 7 de marzo a Estados Unidos.