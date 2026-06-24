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Selección Colombia

Colombia ganó, es líder y clasificó: tabla de posiciones del grupo K del Mundial

La Selección Colombia llegó a seis puntos, después de derrotar 1-0 a la República Democrática del Congo.
Daniel Zabala
Colombia le ganó al Congo en la fecha 2 del Mundial
Colombia le ganó al Congo en la fecha 2 del Mundial // AFP
Copa Mundial 2026 Canada/México/Estados Unidos
Fase de Grupos - Fecha 2
Colombia Colombia
Finalizado
1 - 0
RD Congo RD Congo
Estadísticas del partido

La Selección Colombia derrotó este martes 23 de junio a la República Democrática del Congo en partido válido por la fecha 2 del grupo K en la Copa del Mundo.

El equipo nacional se impuso 1-0 gracias a la anotación lograda por Daniel Muñoz en el minuto 76.

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De esta manera, la Selección Colombia aseguró la clasificación a la ronda de dieciseisavos de final al llegar a seis puntos y adueñarse de la primera posición del grupo K.

Tabla de posiciones del grupo K en el Mundial

  1. Colombia - 6 puntos
  2. Portugal - 4 puntos
  3. Congo - 1 punto
  4. Uzbekistán - 0 puntos

Próximo partido de Colombia en el Mundial

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Después de sumar victorias sobre Uzbekistán y el Congo, la Selección Colombia cerrará la fase de grupos de la Copa del Mundo enfrentando a Portugal.

El duelo entre Colombia y Portugal está programado para el sábado 27 de junio a partir de las 6:00 de la tarde, horario colombiano, en el estadio de Miami.

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