Colombia ganó, es líder y clasificó: tabla de posiciones del grupo K del Mundial

La Selección Colombia derrotó este martes 23 de junio a la República Democrática del Congo en partido válido por la fecha 2 del grupo K en la Copa del Mundo.

El equipo nacional se impuso 1-0 gracias a la anotación lograda por Daniel Muñoz en el minuto 76.

Lea también VIDEO: Daniel Muñoz le marca golazo con Colombia a RD Congo

De esta manera, la Selección Colombia aseguró la clasificación a la ronda de dieciseisavos de final al llegar a seis puntos y adueñarse de la primera posición del grupo K.

Tabla de posiciones del grupo K en el Mundial

Colombia - 6 puntos Portugal - 4 puntos Congo - 1 punto Uzbekistán - 0 puntos

Próximo partido de Colombia en el Mundial

Después de sumar victorias sobre Uzbekistán y el Congo, la Selección Colombia cerrará la fase de grupos de la Copa del Mundo enfrentando a Portugal.

El duelo entre Colombia y Portugal está programado para el sábado 27 de junio a partir de las 6:00 de la tarde, horario colombiano, en el estadio de Miami.