En las horas de la noche de este lunes 23 de junio, la Selección Colombia de Mayores jugó su segundo partido en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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Un estadio lleno

En el estadio de Guadalajara, que tuvo una muy buena presencia de aficionados, el combinado tricolor se vio las caras con la República Democrática del Congo por la fecha dos del grupo K.



El primer tiempo estuvo entretenido de inicio a fin. La Selección Colombia tuvo varias oportunidades de gol, pero no contó con la eficacia necesaria. El conjunto africano no llegó con mucho peligro. La etapa inicial acabó 0 a 0.

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El gol de Daniel Muñoz

El segundo tiempo empezó con una intensidad similar a la del primero. Y después de mucho intentarlo, la Selección Colombia de Mayores, el minuto 75, marcó el primer del compromiso. Daniel Muñoz apareció para marcar.



Previo al cotejo, el entrenador argentino Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa. “Siento el apoyo de nuestro país. Lo que los jugadores sienten y transmiten en el campo es algo que percibimos de nuestros aficionados. Siempre estamos agradecidos con quienes apoyan a nuestro equipo. Estamos ilusionados con el apoyo que recibimos y con la pasión de los hinchas”, dijo.

Lo que dijo Lorenzo en la previa

“Tenemos jugadores muy versátiles. Hemos podido jugar contra equipos con dos delanteros como Congo. Nuestros extremos también pueden volver a defender. Al final terminamos armando la disposición y la formación con los mismos jugadores, pero con posiciones ligeramente diferentes en cada partido. Tenemos una identidad. Tenemos que mantenernos fieles a ella. Debemos ser leales a quienes somos”, añadió en su momento.





