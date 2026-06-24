[Video] Colombia derrotó al Congo y clasificó a 16avos. de final de la Copa del Mundo

La Selección Colombia derrotó 1-0 a RD Congo por la segunda fecha de la Copa del Mundo y confirmó su clasificación a la ronda de 32 selecciones de este certamen.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo logró su segundo triunfo consecutivo en el grupo K y llegó a seis puntos, con una diferencia de gol de +3, tras el 3-1 conseguido en la primera jornada ante Uzbekistán.

Resumen de Colombia 1-0 Congo por la segunda fecha del Mundial

El partido en Guadalajara fue intenso desde el inicio, con una Colombia que intentó imponer condiciones en campo rival, aunque se encontró con un bloque defensivo sólido por parte del equipo africano.

A lo largo del compromiso, la tricolor generó varias opciones de peligro, incluyendo acciones claras en el área que obligaron al arquero Lionel Mpasi a intervenir en más de una ocasión para evitar la caída de su arco.

Sin embargo, el único gol válido del encuentro llegó en el segundo tiempo, en una acción que terminó inclinando la balanza a favor del equipo colombiano en un duelo cerrado y disputado.

Con la ventaja en el marcador, Colombia supo administrar el resultado y mantener el control del juego ante un Congo que intentó reaccionar, pero no logró romper el orden defensivo del conjunto sudamericano.

Highlights - Colombia vs Congo

El equipo africano, que venía de empatar 1-1 ante Portugal en su debut, mostró nuevamente resistencia, aunque no le alcanzó para sumar puntos en esta segunda jornada del grupo K.

En la parte final del compromiso, Colombia controló los tiempos del partido y aseguró un triunfo clave que le permitió sellar anticipadamente su clasificación a la siguiente fase del torneo.

¿Cuándo se juega Colombia vs Portugal?

Ahora, la Selección Colombia se enfrentará a Portugal el próximo sábado 27 de junio en Miami, en un duelo decisivo para definir el liderato del grupo K de la Copa del Mundo.