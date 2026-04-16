Colombia le ganó a Brasil: goles y resumen del triunfo en semis del Sudamericano sub 17

La Selección Colombia dio el gran golpe en el Campeonato Sudamericano sub 17 al derrotar este jueves 16 de abril al seleccionado de Brasil en la ronda semifinal.

El equipo nacional se impuso con marcador de 3-0 gracias a las anotaciones de Adrián Mosquera y José Escorcia (2).

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En el primer tiempo, la Selección Colombia aguantó las arremetidas de Brasil, que controló el balón y generó las opciones más claras para anotar, pero sin éxito.

Luigi Ortiz, guardameta del registro de Deportivo Cali, fue la gran figura de los primeros 45 minutos al mantener el arco en cero, teniendo en cuenta las múltiples aproximaciones brasileñas.

Colombia dio el golpe en el segundo tiempo

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Después de aguantar y conservar el empate en la primera mitad, la Selección Colombia dio el gran golpe en el segundo tiempo.

Los dirigidos por Fredy Hurtado aprovecharon las individualidades de Adrián Mosquera y José Escorcia para sacar ventaja de 2-0.

En el minuto 53 el primero en anotar fue Mosquera, que después de recibir la pelota sobre el costado orienta del estado Defensores del Chaco de Asunción encaró a varios zagueros brasileños para hacerse un espacio y sorprender con un potente remate de izquierda.

Posteriormente, en el minuto 66 el turno para José Escorcia, quien amplió la ventaja colombiana.

Escorcia aprovechó los espacios que dejó Brasil en defensa para finalizar con éxito un contundente contragolpe.

Luego de una secuencia de pases, el mediocampista del registro de Atlético Nacional recibió el esférico dentro del área en donde definió con un sutil toque de derecha.

Con este resultado, la Selección Colombia clasificó a la gran final del Campeonato Sudamericano sub 17 que se jugará el domingo 19 de abril.