Colombia liquidó a Argentina en la final del Sudamericano Sub-17: segundo título por lo alto

1993 fue la primera, y, hasta ahora, la única ocasión en la que la Selección Colombia logró levantar el título del Sudamericano Sub-17, en ese momento, el torneo se definía por la suma de puntos en toda la competencia y esto permitió que la única selección invicta se quedara con el trofeo.

Con jugadores como Ricardo Ciciliano y Jorge Bolaño, el cuadro cafetero levantó ese título. 33 años tuvieron que pasar para que la Selección Colombia volviera a alcanzar la gloria en la prejuvenil, que, seguramente, será fundamental para pensar en una nueva generación en el futuro.

Miguel Agámez en dos ocasiones y Matías Caicedo fueron los autores de la victoria de la Selección Colombia. El final del encuentro tuvo más posibilidades para que la ‘Tricolor’ ganara por más, especialmente por la expulsión de Mateo Mendizabal y al final de Alan Alcaraz y Simón Escobar.

PRIMERA PARTE INTERRUMPIDA Y CON UN GOL DE COLOMBIA VS ARGENTINA

Durante los primeros minutos, la Selección Colombia intentó acercarse al arco de Argentina. Un vibrante duelo del delantero Adrián Mosquera que llegó al área, remató y Valentín Reigia que atajó. Afortunadamente para la ‘Albiceleste, la jugada fue invalidada por fuera de juego.

Argentina, por su parte, se acercó al arco rival de Luigi Ortiz a los 24 minutos con un tiro libre de Giovanni Baroni que pasó apenas por encima del larguero. Pasando la primera media hora del encuentro, el juego fue detenido por las luminarias de la Cancha Conmebol de Luque, Paraguay que se apagaron.

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Afortunadamente, todo volvió a la normalidad con la continuidad del partido. Argentina de Diego Placente volvieron a tocar la puerta colombiana con un disparo cruzado que salvó Luigi Ortiz. Antes de que acabara la primera mitad, la ‘Albiceleste’ estuvo a nada de romper los ceros con un disparo de Simón Escobar que pegó en el palo.

Cuando todo parecía que terminaba en ceros, Colombia tuvo la posibilidad de abrir el marcador con un disparo de Samuel Martínez que se desvió en un contrario y se fue ligeramente desviado. Los embates de los colombianos dieron resultado con un latigazo imposible de atajar de Miguel Agámez que no pudo rechazar el guardameta Valentín Reigia.

GOLAZOS DE COLOMBIA EN EL SEGUNDO TIEMPO PARA LEVANTAR EL TÍTULO

Con esa apertura en el marcador, Colombia manejó todas las acciones del complemento. De hecho, rápidamente, a los 53 minutos, un centro largo llegó al área de Argentina para que Matías Caicedo ganara la marca de un rival y cabeceara al fondo englobando el balón por encima de Valentín Reigia.

Ya era un contundente 0-2 que dejaba a Argentina totalmente conmocionado por el resultado que se estaba viendo en el marcador. Antes de los sesenta minutos, José Escorcia creó una jugada estelar por la banda izquierda con un centro para Miguel Agámez que conectó y firmó el tercero con un contundente y potente testarazo.

Argentina intentó atacar con Facundo Salinas que remató para el lucimiento de Luigi Ortiz que rechazó de manera categórica la pelota. Luego, Alan Alcaraz pudo descontar con un remate que nuevamente, entre Ortiz y la zaga defensiva salvaron.

Este resultado ponía en problemas a Argentina, que, además, se quedó con diez jugadores por la expulsión de Mateo Mendizabal. Colombia siguió atacando con los desbordes de José Escorcia que amagó, centró y Luis Maturana, con el arco a su merced falló un gol cantado.

El final del juego terminó con una jugada individual de José Escorcia que llegó al arco de Valentín Reigia, lo eludió y empujó la pelota al fondo. Argentina terminó con ocho futbolistas por las expulsiones de Alan Alcaraz y del capitán Simón Escobar. Victoria categórica para que Colombia celebre su segundo Sudamericano Sub-17.