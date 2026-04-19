Colombia y Argentina se miden en Luque, Paraguay para definir el título del Sudamericano Sub-17. Los cafeteros volvieron a una final del continente después de superar a Brasil con categoría en un encuentro muy desigual en el marcador. Un 3-0 en el que Luigi Ortiz, arquero del combinado cafetero salvó todo tipo de balones.

Mientras tanto, la selección de Argentina que es su rival en esta nueva edición de la final del Sudamericano tuvo que lidiar contra un Ecuador que había hecho una fase de grupos estelar como líder. Sin embargo, la ‘Albiceleste’ despachó a los ecuatorianos para meterse a esta definición del trofeo.

El partido tuvo de todo en la primera parte con intentos de ambas selecciones, y con Argentina que estuvo un poco más cerca de romper los ceros con disparos en el palo, pero quien pegó primero fue nada más ni nada menos que Colombia antes de que finalizaran los 45 minutos iniciales.

EL GOLAZO DE MIGUEL AGÁMEZ QUE PONE A SOÑAR A COLOMBIA

Freddy Hurtado decidió alinear desde el arranque a Miguel Agámez que no ha tenido mucha participación desde los comienzos en esta edición del Sudamericano. El volante del Barranquilla FC se iba a convertir en el héroe de la primera parte y lo hizo con creces gracias a un golazo.

Infortunadamente, cuando el juego transcurría la primera media hora, la Cancha Conmebol de la ciudad de Luque, Paraguay, el compromiso tuvo que detenerse por orden de la terna arbitral que estaba encargada de la justicia. Las luminarias se apagaron y se interrumpió el juego por más de quince minutos.

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Por esta razón, el juez central tuvo que agregar 15 minutos cuando el cronómetro llegó a los 45 minutos en la primera parte. Colombia avisó con Samuel Martínez y luego con Miguel Agámez que sacó un tremendo remate imposible para que el guardameta Valentín Reigia salvara la anotación colombiana.

Un golazo que pone a soñar a Colombia con su segundo título en la historia del Sudamericano Sub-17. Además, dejaba más tranquilos a los dirigidos por Freddy Hurtado en medio de un compromiso difícil y apretado, pero con salvadas de Luigi Ortiz y de los palos que privaron a la ‘Albiceleste’ de abrir el marcador.

TRES GOLES DE COLOMBIA EN EL COMPLEMENTO PARA CONQUISTAR EL TÍTULO

En el complemento, las cosas mejoraron para la Selección Colombia que nunca sufrió los embates de Argentina. Con la comodidad en el marcador, los cafeteros se fueron al ataque para buscar la victoria de manera holgada.

Sobre los 53 minutos, un centro largo encontró a Matías Caicedo que ganó por lo alto superando a un rival argentino que no pudo hacer mucho en la marca. Caicedo se elevó para englobar de cabeza a Valentín Reigia.

Luego, antes de los sesenta minutos del compromiso, José Escorcia creó una jugada estelar por la banda izquierda dejando a rivales de Argentina atrás. Envió un centro medido a la cabeza de Miguel Agámez que superó a Valentín Reigia con un fuerte testarazo al fondo.

Sobre el final del compromiso, Colombia aprovechó la expulsión de Mateo Mendizabal y José Escorcia eludió al arquero para definir con el arco a su merced y sellar el cuarto tanto de la victoria holgada.

COLOMBIA Y SU SEGUNDO TÍTULO DEL SUDAMERICANO SUB-17

Después de llegar a esta final del Sudamericano Sub-17, Colombia quiere revivir lo hecho en 1993 cuando con jugadores como Jorge Bolaño, Ricardo Ciciliano, entre otras figuras. Los colombianos lograron ganar ese título después de clasificar a las fases finales y sumar mejor puntaje a lo largo de todo el torneo que selecciones como Argentina o Brasil.

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En ese sentido, y con un formato distinto, Colombia espera quedarse con el título después de dar un golpe de autoridad eliminado a Brasil en las semifinales y enfrentando a Argentina en esta final por conseguir el trofeo. Afortunadamente, ya aseguraron la clasificación al Mundial y esperan hacer un buen papel.

Este torneo se está jugando cada año para definir un Mundial de la categoría Sub-17 en Catar. Esto se disputará entre el 2025 al 2030. Serán cinco años seguidos en los que Colombia tendrá la oportunidad de fogueo en la competencia mundialista.