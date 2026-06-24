"Colombia mejoró, pero hay huecos": Carlos Antonio Vélez tras la victoria sobre Congo

La Selección Colombia logró su segunda victoria en la Copa del Mundo al derrotar este martes 23 de junio a la República Democrática del Congo con marcador de 1-0 gracias a la anotación lograda por Daniel Muñoz.

Con este resultado, el equipo nacional llegó a seis puntos para liderar el grupo K y asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final.

"Colombia mejoró, pero hay huecos"

Al término del compromiso, Carlos Antonio Vélez analizó la actuación de la Selección Colombia. Vélez reconoció que el equipo nacional mejoró su rendimiento, pero describió que aún se siguen registrando algunos huecos.

"Ha sido lo mejorcito, lo más potable que ha hecho Colombia en el último tiempo, en el último año, pero hay huecos, lo mejor fueron los 18 minutos iniciales, después del minuto 18, cuando el arquero de ellos paró la sexta pelota, Colombia se metió en la llanura, plano y tuvo un intercambio de golpes en la mitad del campo", dijo.

Vélez aseguró que en el inicio del segundo tiempo, Colombia solo tuvo la oportunidad de Luis Díaz hasta que el director técnico Néstor Lorenzo cambió a James Rodríguez y a Luis Javier Suárez por Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba.

Carlos Antonio explicó que la presencia de Juan Fernando Quintero y la llegada de un jugador fresco como Córdoba le permitió a Colombia generar la acción que terminó en el gol de Daniel Muñoz.

Finalmente, Vélez destacó lo hecho por Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz y Jhon Arias, quienes tuvieron un rendimiento destacado durante todo el partido.