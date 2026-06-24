"Contra Portugal nos jugamos otra final": Daniel Muñoz

Daniel Muñoz se convirtió este marte 23 de junio en la gran figura de la Selección Colombia en la Copa del Mundo al anotar el gol del triunfo 1-0 sobre la República Democrática del Congo en partido válido por la fecha 2 de grupo K.

Lea también VIDEO: Daniel Muñoz le marca golazo con Colombia a RD Congo

Con esta anotación, Muñoz llegó a dos celebraciones en el certamen, teniendo en cuenta que también hizo gol en la victoria frente a Uzbekistán en la primera fecha.

"Contra Portugal nos jugamos una final"

Al final del partido, Daniel Muñoz se mostró feliz por la victoria y por la anotación lograda, sin embargo, el lateral derecho destacó que la Selección Colombia tiene que cambiar el chip y pensar en el próximo partido contra Portugal.

"Estoy muy feliz y contento, agradecido. El gol es algo extra, estoy muy contento por el rendimiento del equipo. Esta es la Colombia que todo el mundo quiere ver y que nosotros mismos queremos y que en algún momento en la Copa América nos acostumbró a ver. Ya estamos retomando ese gran nivel de lo que es Colombia. Este es el camino, ahorita viene una difícil prueba, ahora estamos en modo Portugal, toca cambiar el chip y trabajar de una gran modo el partido que viene", dijo.

Muñoz catalogó el duelo contra Portugal como una final más.

"Es un torneo muy rápido, en cuatro días tenemos una final más, hay que cambiar el chip ya", dijo.