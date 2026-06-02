La Selección Colombia Sub 19 debutará, en apenas unas horas, en el torneo Maurice Revello 2026, que se lleva a cabo en territorio francés, contra la categoría Sub 23 de Arabia Saudita.



“La Selección Colombia Masculina, dirigida por César Torres, comienza su camino en el torneo Maurice Revello 2026. Este martes, 2 de junio, la masculina tendrá su partido de debut frente al Arabia Saudita en el Stade de Lattre de la ciudad de Aubagne, Francia, a las 11:30 a.m.”, señaló la FCF.

¿El debut será con triunfo?

Este partido corresponde al grupo A del certamen, que sirve como plataforma de proyección para muchos jugadores de diferentes categorías. Los futbolistas que participen en este certamen podrían ser las estrellas del futuro cercano.

De cara al compromiso, el equipo cafetero ya anunció su nómina titular: Antonio Simancas; Cristián Uribe, Duván Mina, Jhon Pájaro, Juan Gómez; Matías Orozco, Jesús Chinchía; Jaidinson Córdoba, Juan Palacios, Juan Rosa; Alan García.

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El torneo que proyectará a varios jugadores

Los hinchas de la Selección Colombia esperan que su estreno en el torneo sea con una victoria. Se espera un compromiso con espacios muy cerrados y con duelos físicos marcados.



Antes de este duelo, la tricolor, como preparación, se enfrentó a Costa Rica. Aquel encuentro, disputado el pasado 26 de mayo, finalizó por la mínima diferencia a favor del combinado patrio.

Antes del torneo, la tricolor venció a Costa Rica

“El combinado nacional logró imponerse gracias al gol de Alan García al minuto 19 del encuentro. ‘La Sele’ mostró orden, intensidad y buen manejo del balón durante el compromiso, controlando gran parte del juego ante el conjunto centroamericano”, indicó la FCF.



La formación de ese cotejo fue la siguiente: Antonio Simancas (A); Cristian Uribe, Duván Mina, Jhon Pájaro, Leonardo Solarte; Matías Orozco (C), Jesús Chinchía, Jaidinson Córdoba; Juan Palacios, Alan García y Juan Rosa.





