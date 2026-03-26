VIDEO - Golazo de Jhon Arias; Colombia abrió el marcador Vs Croacia

La Selección Colombia sorprendió a Croacia en amistoso de la fecha FIFA al abrir el marcador en el minuto 2, gracias a la anotación lograda por Jhon Arias.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo saltó al gramado del Camping World Stadium de Orlando con el objetivo de controlar el balón y arremeter contra el arco croata.

Lea también [Video] A todo pulmón se cantó el himno de Colombia en el duelo ante Croacia

Gol de Jhon Arias: Colombia 1-0 Croacia

En una acción rápida por la banda izquierda, Johan Mojica desbordó hasta encontrar el espacio para lanzar un centro a ras de piso.

La pelota se desvió en un zaguero de Croacia y le terminó cayendo a Jhon Arias, quien había entrado con espacio al área.

Arias no tuvo problema para controlar el esférico y rematar de zurda.

El extremo de Palmeiras contó con suerte, ya que el balón se desvió en un rival y terminó metiéndose al fondo de la red.

Lea también [Video] Croacia le empató a Colombia luego de un infortunio de Jhon Lucumí

Croacia empató

La alegría colombiana no duró mucho, ya que Croacia reaccionó y logró empatar el partido.

Los europeos consiguieron el 1-1 en el minuto 6 a través de Luka Vuskovic.