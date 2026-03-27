VIDEO - Pase de JuanFer y Córdoba no pudo empatar para Colombia Vs Croacia

Mala suerte tuvo este jueves 26 de marzo el delantero Jhon Córdoba al desperdiciar una opción clara de gol para la Selección Colombia en el partido contra Croacia por la fecha FIFA.

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Jhon Córdoba no pudo definir

En el minuto 70, con el marcador 1-2 en favor de Croacia, Córdoba recibió un brillante pase de Juan Fernando Quintero, que había entrado al partido en lugar de James Rodríguez.

El delantero del registro del Krasnodar entró al área y con espacio y sin marca sacó un fuerte remate de derecha que se fue desviado.

Colombia y varios errores en defensa

A pesar de demostrar un gran potencial ofensivo, la Selección Colombia dejó en evidencia considerables errores defensivos en el amistoso contra Croacia.

Dávinson Sánchez y Jhon Janer Lucumí dieron ventajas y se mostraron imprecisos en los cierres.

Adicionalmente, el medio campo colombiano no tuvo recambio, cuando Jefferson Lerma dejó el terreno de juego.

Próximo partido de Colombia

Después del cuelo contra Croacia, la Selección Colombia enfrentará el domingo 29 de marzo a Francia en el segundo amistoso de la fecha FIFA.

El encuentro entre colombianos y franceses se disputará desde las 2:00 de la tarde, horario de Colombia.