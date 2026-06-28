Colombia recibió una buena noticia antes de enfrentar a Ghana: ¿De qué se trata?

Terminó la primera fase de la Copa del Mundo para las 48 selecciones y solo 32 equipos pudieron alcanzar los dieciseisavos de final para seguir con vida. Ahora vendrá el ‘mata mata’ para definir al finalista en un camino largo. Afortunadamente, la Selección Colombia logró el primer objetivo.

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Superando a Uzbekistán en el debut con un 3-1 y a la República Democrática del Congo por la mínima diferencia, Colombia debía sacar un empate o la victoria frente a Portugal. Aunque dominaron y pusieron en problemas a Diogo Costa en incontables oportunidades, todo quedó en ceros y eso fue suficiente para mantener la primera casilla del Grupo K.

Gracias a la clasificación en la primera posición de la zona, tendrán que medirse contra un tercero. Así las cosas, su rival será Ghana el próximo viernes 3 de julio a las 8:30 de la noche en Kansas City. Sin embargo, más allá de acabar líderes en el grupo, hay otra buena noticia para Néstor Lorenzo y sus dirigidos.

COLOMBIA, CON EQUIPO COMPLETO PARA ENFRENTAR A GHANA

Una de las grandes preocupaciones que tuvo Néstor Lorenzo y la Selección Colombia ante Portugal era nada más ni nada menos que las tarjetas amarillas de Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica y Jefferson Lerma. Si estos tres jugadores recibían una amonestación se perderían los dieciseisavos de final.

Por esta razón, Néstor Lorenzo dejó a Johan Mojica en el banquillo de suplentes, mientras que Jefferson Lerma y Jhon Janer Lucumí se comportaron a la altura sin infracciones que les costaran tarjetas amarillas. Además, el entrenador argentino también sustituyó en el segundo tiempo a Lerma para evitar cualquier amonestación.

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El único jugador que fue amonestado en los 90 minutos fue Gustavo Puerta que no tenía problemas en caso de recibir una tarjeta amarilla. Haber evitado las sanciones con tres jugadores cruciales en la Selección Colombia será determinante para poner al equipo de gala frente a Ghana en los dieciseisavos de final.

Bajo ese panorama, la Selección Colombia tendrá varios días de descanso para preparar el duelo ante Ghana y sellar el paso a los octavos de final. La buena noticia es que no hay sanciones ni lesiones que compliquen a la plantilla de 26 jugadores. Con equipo completo entrenarán con miras a la selección africana.

LAS TARJETAS AMARILLAS SE LIMPIAN PARA LOS DIECISEISAVOS DE FINAL

Si estos tres jugadores recibían las amarillas, Néstor Lorenzo hubiese tenido que encontrar fichas claves para reemplazar a Jefferson Lerma, Johan Mojica y a Jhon Janer Lucumí. Ahora que pasaron a dieciseisavos de final, esa gran preocupación terminó.

Y es que, las amarillas se limpiarán para los jugadores que no recibieron dos tarjetas antes de afrontar los dieciseisavos. En ese orden de ideas, Gustavo Puerta, Jhon Janer Lucumí, Jefferson Lerma y Johan Mojica celebran que se reinicien las amonestaciones para esta siguiente fase.

Sin embargo, Colombia deberá tener en cuenta que el próximo reinicio de tarjetas amarillas será después de los cuartos de final, previo a las semifinales. Con esa misma firmeza y sin llegar con riesgo como lo hicieron en la fase de grupos, tendrán que encarar dieciseisavos, octavos y los cuartos.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.