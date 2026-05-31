Colombia se actualiza para el Mundial: Wilmar Roldán e Ímer Machado son protagonistas

Medellín fue el punto de partida para iniciar la concentración de la Selección Colombia con un grupo reducido de la lista de 55 jugadores y luego, poco a poco, los 26 definitivos empezaron a unirse bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo. El Mundial ya está a la vuelta de la esquina y se trasladaron a Bogotá para ultimar detalles en la Federación Colombiana de Fútbol.

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Los 26 jugadores ya están en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá y ya están trabajando con miras al Mundial y al primer reto que será el lunes 1 de junio cuando enfrenten a Costa Rica en el Estadio El Campín para despedirse antes de la cita orbital.

Además de entrenar, hay algo que Néstor Lorenzo y sus dirigidos deben tener en cuenta y pasa nada más ni nada menos que en los nuevos reglamentos arbitrales que empezarán a dar de qué hablar en el Mundial y que será crucial que el combinado nacional sepa cuáles son esas normativas que llegarán.

Wilmar Roldán e Ímer Machado fueron protagonistas este domingo 31 de mayo con unas capacitaciones en la Federación Colombiana de Fútbol para dictar una conferencia en busca de que los integrantes del seleccionado tengan en cuenta las nuevas reglamentaciones.

LA CAPACITACIÓN DE LA SELECCIÓN COLOMBIA CON WILMAR ROLDÁN E ÍMER MACHADO ANTES DEL MUNDIAL

Entre las normativas nuevas que entrarán en vigor en este Mundial buscan agilizar el juego en las interrupciones, en jugadores que estén en el suelo o en los cambios. Además, el VAR también podrá analizar otras acciones como la segunda tarjeta amarilla que se puede revertir.

Por esta razón, es necesario que cada selección tenga en cuenta a lo que se va a enfrentar en este Mundial con las novedades arbitrales. Por medio de un comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol, informaron que, “el cuerpo técnico y los jugadores de la Selección Colombia participaron en una jornada de capacitación técnica dictada por la Comisión Arbitral de la FCF. La sesión estuvo liderada por el árbitro internacional Wilmar Roldán y por Ímer Machado, director del Departamento de Arbitraje de la Federación Colombiana de Fútbol.

El objetivo principal del encuentro fue dar a conocer las recientes actualizaciones normativas que implementará el ente rector del fútbol mundial para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante el espacio, los miembros de la delegación pudieron resolver dudas y precisar conceptos reglamentarios con los expertos arbitrales.

La agenda inició con una perspectiva histórica sobre la evolución de las Reglas de Juego desde 1863. Posteriormente, se abordaron los aspectos específicos que regirán en la cita orbital, tales como los nuevos protocolos en el momento de las sustituciones, la evaluación de jugadores presuntamente lesionados y las dinámicas de reanudación del juego, entre otros puntos clave.

Con esta inducción, el combinado nacional continúa preparándose desde todos los frentes para lo que será el evento deportivo más importante del año. El entrenador Néstor Lorenzo, en conjunto con la Federación Colombiana de Fútbol, expresa su agradecimiento a Wilmar Roldán, Ímer Machado y la Comisión Arbitral por la instrucción impartida”.

LAS NUEVAS REGLAMENTACIONES PARA EL MUNDIAL

Una de las primeras normativas es la de eliminar las interrupciones en los partidos. Cada portero seguirá la reglamentación de los ocho segundos cuando tengan la posesión del balón en sus manos, y si no, se concederá un córner. Los saques de banda tendrán cinco segundos para ejecutarlos, y en cambios, los jugadores deberán salir en menos de diez segundos.

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Un jugador que se tape la boca como en el caso de Gianluca Prestianni con Vinícius Júnior será expulsado. Para agilizar el juego, cuando un futbolista cae en el suelo y piden atención médica, deberá dejar el terreno de juego y estar afuera por un minuto. Esto ya lo hizo Wilmar Roldán en la Liga BetPlay con Nahuel Bustos en Independiente Santa Fe.

Habrá pausas de hidratación a los 22 minutos generalmente en cada tiempo. Esto ya se ha utilizado en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El VAR también podrá actuar en un córner que se conceda de manera incorrecta y en caso de una tarjeta roja por segunda amonestación. El árbitro podrá acudir a la tecnología y revertir esa amarilla que conduce a la expulsión.