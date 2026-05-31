Figo le bajó la caña a Colombia: el aviso que envió para el duelo vs Portugal

Queda apenas dos semanas para que arranque el sueño mundialista para las 48 selecciones, y Portugal anhela la copa para despedir a Cristiano Ronaldo, su máximo referente que seguramente dejará el combinado nacional después del certamen a sus 41 años.

Colombia se medirá con Portugal en ese vibrante duelo que cerrará la fase de grupos del Mundial. Un encuentro en el que los colombianos y portugueses podrían llegar con la clasificación y solo tendrían que definir el liderato de la tabla de posiciones.

Antes, Colombia enfrentará a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo. Dos victorias serían esenciales para poder llegar a ese duelo contra Portugal con la clasificación ya definida. Por otro lado, ese encuentro definitivo tendrá un atractivo con la figura de Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, quienes fueron compañeros en el Real Madrid.

Luis Figo, uno de los referentes a nivel mundial de Portugal también aprovechó para calentar el duelo entre Colombia vs Portugal que se disputará en Miami el 27 de junio. El luso no dudó en dar su favoritismo con tan solo una frase que resume lo complicado que será este duelo.

EL AVISO DE LUIS FIGO PARA COLOMBIA EN EL MUNDIAL

Ese partido tendrá toda la atención del mundo. Es uno de los juegos con más boletos vendidos antes de arrancar la competencia mundialista y Colombia y Portugal añoran llegar de buena forma a los dieciseisavos de final. Ese duelo podría marcar el orden de la tabla de posiciones.

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Luis Figo habló en ESPN y no dudó en dar su veredicto para ese encuentro definitivo de la fase de grupos entre colombianos y portugueses. El ex Real Madrid, Barcelona, Inter, entre otros, sentenció que, “que tengan cuidado con Portugal”. Un aviso corto, pero claro y contundente sobre lo que será ese enfrentamiento.

Portugal afrontará este reto con Cristiano Ronaldo que será el más peligroso. Sin embargo, tendrá a un socio como Bruno Fernandes y Bernardo Silva que guiarán a la selección lusa en este atractivo duelo. Una defensa fuerte con Rúben Dias y Goncalo Inacio que ya ha dado de qué hablar y que quiere detener los embates colombianos.

¿PORTUGAL ES FAVORITA? LUIS FIGO Y ROBERTO MARTÍNEZ RESPONDIERON

Tanto Figo como Roberto Martínez parecen estar alineados en el tema del favoritismo en una Copa del Mundo. Una selección europea en estos momentos podría partir como favorita en el duelo y en la posibilidad de ganar un Mundial. No obstante, el luso y el español bajaron de la nube al seleccionado portugués.

Roberto Martínez sentenció que no hay favoritismos para una selección que no ha ganado un Mundial, “es muy clara la palabra favorita, pertenece a los que han ganado ya un Mundial y se sienten capacitados para ganarlo. España, Francia, Argentina, Brasil... tenemos jugadores con un nivel de exigencia en lo más alto.

Después de ganar la final de la Nations League a España, se nota que el equipo cree mucho. Aceptamos la palabra candidata. Nadie en el mundo te puede decir quién es la selección mejor preparada. Nunca hemos tenido este número de equipos. Hay muchos aspectos (altitud, tiempo) para tener en cuenta”.

COLOMBIA ENFRENTARÁ A CUATRO CAMPEONES DE EUROPA

Además de la dificultad y del cuidado que debe tener Colombia en este enfrentamiento contra Portugal, aparece otro tema y es la calidad de las plantillas de ambas selecciones. Los colombianos mantienen una base importante de jugadores que vienen jugando en Europa desde hace un buen tiempo, mientras que los lusos cuentan con cuatro campeones con el Paris Saint-Germain.

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Uno de los primeros es nada más ni nada menos que Nuno Mendes que es, tal vez, el mejor lateral izquierdo actual. Vitinha, en el mediocampo que también está catalogado como uno de los mejores en su posición, Joao Neves, otro mediocentro de gran trayectoria a sus 21 años y Goncalo Ramos que, pese a ser suplente en el PSG, cuando entra siempre marca goles o impacta en los marcadores.