Colombia se despidió con victoria sobre Costa Rica en Bogotá: goles y resumen

La Selección Colombia derrotó este lunes 1 de junio a Costa Rica en partido amistoso disputado en el estadio El Campín de Bogotá, que sirvió de despedida del equipo nacional antes de emprender rumbo a la Copa del Mundo.

El equipo nacional se impuso gracias a anotaciones de Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

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Dávinson y Lucho pusieron a ganar a Colombia

Desde los primeros minutos del partido, la Selección Colombia hizo valer su condición de local para brindarle espectáculo a la afición que colmó las graderías del estadio El Campín.

Luis Díaz, Jorge Carrascal y Juan Camilo 'cucho' Hernández fueron protagonistas al asociarse en el frente de ataque y generar múltiples acciones de gol.

La apertura del marcador se registró en el minuto 16 y fue obra de Dávinson Sánchez.

El zaguero central colombiano hizo valer su fortaleza física para imponerse dentro del área de Costa Rica, luego de un tiro de esquina y con un sutil cabezazo logró el 1-0.

La Selección Colombia mantuvo la actitud ofensiva al presionar en su propio terreno a Costa Rica y principalmente la salida desde el área.

En el minuto 22, los dirigidos por Néstor Lorenzo encontraron el premio al conseguir la segunda anotación.

Después de interceptar un mal pase de un zaguero de Costa Rica, el esférico quedó en poder de Luis Díaz, que no tuvo problema para gambetear a un rival y con un certero remate de derecha logró el 2-0 parcial.

Antes de finalizar el primer tiempo, Costa Rica logró el descuento en el minuto 32.

Los centroamericanos aprovecharon la pasividad en defensa de Colombia para que Andrey Soto pusiera el 1-2 con un cabezazo dentro del área.

Colombia confirmó la victoria en el segundo tiempo

En el segundo tiempo, el ritmo del partido se vio afectado por la gran cantidad de cambios en las dos selecciones.

Sin embargo, la Selección Colombia tuvo mayor control del balón y busco la tercera anotación.

En el minuto 80, los dirigidos por Néstor Lorenzo lograron el 3-1 gracias a Luis Javier Suárez.

El atacante del Sporting de Lisboa aprovechó un pase al vacío de James Rodríguez para imponer su fortaleza física y justo al entrar al área marcar con un fuerte remate de zurda.

En el final del partido, la Selección Colombia le dio manejo al balón para asegurar la victoria y darle espectáculo a la afición.

Ahora, el equipo nacional continuará su preparación en Bogotá hasta el jueves 4 de junio, día en el que se desplazará a Estados Unidos para enfrentar el domingo 7 de junio a Jordania.