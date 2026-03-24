¡Opción de compra por Álvaro Montero! Continuidad del portero de Selección Colombia en Vélez

El futuro de Álvaro Montero empieza a llamar la atención, su nivel en Vélez Sarsfield y ahora su lugar casi seguro en Selección Colombia lo ponen en el radar mundial.

Álvaro Montero llegó en 2025 a Vélez Sarsfield, logró continuidad y mantiene su presencia en la Selección Colombia

Álvaro Montero dio sus primeros pasos en escuelas de formación en Valledupar antes de trasladarse a Medellín, donde integró las divisiones menores de Atlético Nacional.

Montero pasó por las inferiores de Millonarios, aunque sin oportunidades en el primer equipo decidió buscar futuro en el exterior. Su primera experiencia profesional llegó en Brasil con São Caetano en 2013, donde debutó y sumó minutos, compartiendo incluso plantel con figuras como Rivaldo. Luego pasó por San Lorenzo, aunque sin lograr continuidad.

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El verdadero punto de inflexión en su carrera se dio en Colombia, primero con Cúcuta Deportivo y luego con Deportes Tolima. Su salto definitivo llegó en 2022 con Millonarios, donde se convirtió en pieza fundamental del equipo.

Con el club capitalino ganó la Copa Colombia 2022, la Liga 2023 y la Superliga 2024, además de firmar registros destacados como uno de los arqueros con más vallas invictas a nivel mundial en una temporada.

Desde Argentina surgen detalles sobre

El presente del arquero no solo está condicionado por su desempeño a nivel de clubes. Su participación con la Selección Colombia podría ser determinante en la decisión final.

El guardameta atraviesa un 2026 positivo, en el que logró consolidarse como titular en el conjunto de Liniers. Su rendimiento le permitió ganar continuidad y ratificarse en la Selección Colombia, siendo convocado para los amistosos frente a Croacia y Francia, en donde incluso podría ser inicialista.

Según reportes del medio a fin, Sábado Vélez, el equipo analiza efectuar la opción de compra que puede ejecutar en cualquier momento, sin una fecha límite establecida. El monto fijado es de 1.4 millones de dólares, aunque de concretarse la operación se descontarían 400 mil dólares correspondientes al préstamo ya abonado.

Además, en caso de que el club decida avanzar en la adquisición definitiva, Montero extendería automáticamente su vínculo hasta diciembre de 2027, asegurando su permanencia por al menos una temporada adicional bajo contrato firme.