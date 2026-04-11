Colombia le ganó a Venezuela tras una épica remontada en Cali

Comenzó de manera oficial la fecha 5 de la Liga de Naciones con el duelo entre Chile y Argentina, el cual se llevó la 'albiceleste' por la mínima diferencia, pero luego llegó uno de los encuentros más esperados entre Colombia vs Venezuela.

La Selección Colombia volvió a sumar minutos en la competencia que otorga cupos para el Mundial y lo hizo de buena manera, ya que impuso condiciones en el Estadio Pascual Guerreo al vencer a la 'vinotinto' por un marcador de 2-1.

Lea también [VIDEO] Colombia empieza a sufrir y recibe el primer gol de Venezuela

Colombia remontó y sumó de a tres en la Liga de Naciones

La 'vinotinto' no cedió terreno tan fácilmente y llegó a la ciudad de Cali con la intención de proteger el primer lugar que había ganado con esfuerzo durante las primeras fechas de la competencia y lograron asustar convirtiendo el primer gol sobre el minuto 10 gracias a un tiro de esquina que ejecutó Deyna Castellanos y que convirtió Verónica Herrera.

El equipo comandado por Angelo Marsiglia reaccionó rápidamente y un par de minutos después logró conseguir el tanto del empate gracias a la #10, Leicy Santos, quien tomó la pelota en un cobro desde el punto penal y la encajó con la red para cantar el 1-1 antes de que finalizara la primera parte del compromiso.

Lea también [Video] Penalazo a favor de Colombia y Leicy Santos hizo el empate ante Venezuela

Para el segundo tiempo, las cosas se mostraron más a favor de Colombia, la cual tuvo varias opciones para irse arriba en el marcador, principalmente por acciones de Linda Caicedo.

Pasaron los minutos y la situación era preocupante porque se creía que el compromiso terminaría 1-1, pero apareció una de las jóvenes promesas de la Selección, Gisela Robledo, quien se encargó de robar una importante pelota en el área chica de Venezuela y, posteriormente, sacar un remate para vencer a la arquera y decretar el 2-1 final.

En otras noticias: Resumen: Colombia (0) vs. Uruguay (2) | Conmebol Sub-17 2026

Próximo partido de Colombia en la Liga de Naciones

En la sexta jornada, Colombia recibirá a la Selección de Chile, en un duelo que será determinante en sus aspiraciones dentro del campeonato.

El compromiso se disputará el martes 14 de abril a las 8:00 p. m., nuevamente en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, escenario que ha sido la casa del equipo nacional en esta fase del torneo.

Lea también [Video] Colombia le remontó a Venezuela con golazo en el Pascual Guerrero

Tabla de posiciones Liga de Naciones - fecha 5

1. Argentina, 10 (+11)

2. Colombia, 10 (+5)

3. Venezuela, 8

4. Chile, 7

5. Paraguay, 6 (-1)

6. Perú, 6 (-6)

7. Ecuador, 5

8. Uruguay, 2

9. Bolivia, 1