[Video] Colombia le remontó a Venezuela con golazo en el Pascual Guerrero

La Selección Colombia se vuelve a robar el protagonismo en el mundo del fútbol femenino tras su regreso a la acción en la Liga de Naciones en la quinta jornada, en donde se enfrentó ante la que era la actual líder, la Selección de Venezuela.

La 'tricolor' inició esta fecha auspiciando como local en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, escenario deportivo que fue testigo de un auténtico partidazo que contó con remontada incluida a favor de Colombia gracias a la delantera, Gisela Robledo.

Lea también [VIDEO] Colombia empieza a sufrir y recibe el primer gol de Venezuela

[Video] Gisela Robledo pone a ganar a Colombia frente a Venezuela

La 'tricolor' comenzó una nueva jornada con la obligación de hacer respetar su casa y llevarse tres puntos que le permitieran acortar distancias con los líderes para volver a entrar en la zona de clasificación al Mundial, pero la 'vinotinto' tenía otros planes y anotó el primer tanto de la noche sobre los 10 minutos.

Sin embargo, este gol de la Selección de Venezuela le ayudó al equipo de Angelo Marsiglia a despertar y darse cuenta de la importancia de ganar este partido, por lo que rápidamente consiguieron el empate gracias a un penal convertido por parte de Leicy Santos.

Lea también [Video] Penalazo a favor de Colombia y Leicy Santos hizo el empate ante Venezuela

Comenzó la segunda parte del compromiso y cuando todo parecía que se repartirían los puntos en la tabla de posiciones con un empate 1-1, apareció la jugadora de Corinthians, Gisela Robledo, para marcar el 2-1.

La #9 de la Selección Colombia se vistió de heroína y robó una apelota en el área rival, se zafó de la defensa y sacó un fuerte remate de pierna derecha para vencer a la guardameta venezolana y darle la victoria a su equipo.

En otras noticias: Resumen: Colombia (0) vs. Uruguay (2) | Conmebol Sub-17 2026

Próximo partido de Colombia en la Liga de Naciones

En la sexta jornada, Colombia recibirá a la Selección de Chile, en un duelo que será determinante en sus aspiraciones dentro del campeonato.

El compromiso se disputará el martes 14 de abril a las 8:00 p. m., nuevamente en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, escenario que ha sido la casa del equipo nacional en esta fase del torneo.