Colombia va por el cupo al Mundial: fecha y hora del partido contra Venezuela Sub17

La Selección Colombia Femenina Sub-17 se jugará una auténtica final este sábado frente a Selección Venezuela Femenina Sub-17 en el Sudamericano de la categoría, en un compromiso decisivo que definirá gran parte de sus aspiraciones de clasificar al Mundial de Marruecos 2026. El encuentro podrá verse en Colombia a través de Canal RCN y sus diferentes plataformas digitales.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el compromiso tendrá transmisión por Fútbol RCN HD2 y la App Canal RCN

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El partido se disputa este sábado 9 de mayo desde las 12:00 del mediodía (hora colombiana) en el Estadio Ameliano de Villeta, Paraguay, escenario que recibirá uno de los duelos más importantes de la fase definitiva del torneo continental.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el compromiso tendrá transmisión por Fútbol RCN HD2 y la App Canal RCN. El duelo ha generado enorme expectativa entre los aficionados, ya que la ‘Tricolor’ femenina busca asegurar su presencia en la próxima Copa Mundial de la FIFA Sub-17.

Colombia llega a este compromiso después de una campaña marcada por partidos intensos y mucha presión en el campeonato disputado en Paraguay. Las dirigidas por Carlos Paniagua saben que enfrentan un rival directo, en un encuentro que prácticamente se vive como una final anticipada.

Selección Colombia mantiene oportunidad de clasificar al Mundial Femenino Sub 17 en Marruecos

En la previa del partido, el ambiente alrededor de la Selección Colombia ha estado cargado de ilusión. Desde la organización del torneo destacan el crecimiento del fútbol femenino juvenil en Sudamérica y el impacto que ha tenido la transmisión televisiva para acercar a miles de aficionados al certamen.

Sin oportunidad de pelear por el título, las dirigidas por Carlos Paniagua tendrán que ganar para quedarse con uno de los últimos cupos al Mundial de Marruecos.

Colombia llegará a este encuentro contra Venezuela el sábado 9 de mayo con una semana de descanso. El último partido de las colombianas fue el 3 de mayo cuando superaron a Paraguay. Las venezolanas, por su parte, tuvieron que jugar ante Argentina el miércoles 6 de mayo.