Colombia va por el oro en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Selección Colombia masculina sub 19 cerró su participación en la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevan a cabo en República Dominicana con un empate 1-1 con Costa Rica.

El equipo nacional, que ya había asegurado la clasificación a semifinales al derrotar en las dos primeras jornadas a Cuba y Panamá, utilizó una nómina mixta, teniendo en cuenta que el director técnico César Torres le dio minutos a jugadores que no habían tenido tanta participación.

Este lunes, Colombia tomó el papel de protagonista en el partido y se muy rápido en ventaja con tanto de Miguel Marulanda, quien también había anotado ante Cuba.

Sin embargo, en un descuido defensivo, Costa Rica igualó con tanto de Emanuel Salazar.

Colombia va por la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Al terminar en la primera posición del grupo B, la Selección Colombia aseguró su clasificación a la ronda semifinal del fútbol masculino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El equipo nacional se enfrentará, por un lugar en la gran final, con la segunda selección mejor ubicada del grupo A, que se definirá entre República Dominicana, México y Venezuela.

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El duelo semifinal está programado para el miércoles 5 de agosto.

Colombia busca su segundo oro en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La Selección Colombia continúa con su camino para conquistar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, teniendo en cuenta que ya logró dicho galardón en la edición de 2014 que tuvo sede en Veracruz, México.