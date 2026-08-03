El reconocido mediocampista colombiano Jáminton Campaz, que milita en Rosario Central del fútbol profesional argentino, podría cambiar de equipo en el presente mercado de fichajes.

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El club que quiere a Campaz

América de México estaría muy interesado en contar con los servicios del exjugador del Deportes Tolima. Este club, en este mercado, también se habría interesado en James David Rodríguez, quien no tiene club todavía.



“Las directivas de ambos equipos se encuentran en plena etapa de negociación, y aunque las gestiones están activas, todavía no existe un acuerdo definitivo para cerrar el traspaso del talentoso futbolista colombiano”, dice el portal Am de México.

Lo que dice la prensa mexicana

“El conjunto de Coapa busca apuntalar sus bandas de cara a los próximos torneos, fijando su atención en una de las figuras más desequilibrantes del futbol argentino. El Club América puso sobre la mesa una propuesta económica atractiva para adquirir la ficha del jugador. A pesar del fuerte interés mexicano, la dirigencia de Rosario Central evalúa con cautela la salida de su estrella, dado que el equipo lo considera una pieza indispensable en su esquema ofensivo”, añadió.



Jáminton Campaz, como es bien sabido, estuvo con la Selección Colombia de Mayores en lo que fue la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevó a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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¿Se concretará el fichaje?

Los próximos días serán más que importantes para conocer si Campaz, finalmente, cambiará de equipo. América de México quiere terminar de armar un plantel más que competitivo para lo que queda del año 2026.



“El deseo del futbolista de mejorar sus condiciones contractuales podría inclinar la balanza a favor de la escuadra azulcrema en los próximos días. Su gran nivel a nivel de clubes le valió el llamado definitivo del director técnico Néstor Lorenzo para disputar la Copa Mundial 2026 con la Selección de Colombia. En dicha justa, Campaz hizo historia al convertirse en el primer jugador de Rosario Central en anotar un gol dentro de una Copa del Mundo, tras marcarle a Uzbekistán en la fase de grupo”, sentenció el portal.





