Doble oro para Colombia en ciclismo de pista por los Centroamericanos

Colombia tuvo una destacada actuación este lunes en el ciclismo de pista de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo al conquistar dos medallas de oro en la prueba de persecución por equipos, tanto en la rama masculina como en la femenina.

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Así fueron las medallas para Colombia en ciclismo de pista

En la competencia masculina, el equipo integrado por Brayan Sánchez, Juan Arango, Bryan Gómez y Jordan Parra se quedó con el primer lugar tras registrar un tiempo de 4'13".

La medalla de plata fue para México, que completó la prueba en 4'21" minutos, mientras que Venezuela ocupó el tercer lugar del podio y se llevó el bronce.

En la rama femenina, Elizabeth Castaño, Camila Valbuena, Lina Hernández y Luciana Osorio también le dieron el oro a Colombia al detener el cronómetro en 4'42".

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Nuevamente, México terminó en la segunda posición con un registro de 4:44 minutos, mientras que Venezuela volvió a completar el podio tras finalizar la prueba en 4:57.

Las selecciones de Colombia y México ya habían mostrado su dominio desde la fase clasificatoria. Las colombianas avanzaron a la final con el mejor tiempo de las preliminares (4'43)", seguidas por las mexicanas, que marcaron 4'50".

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La prueba se disputó en el velódromo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, uno de los principales escenarios de los denominados Juegos del Centenario.

Con estos resultados, la delegación colombiana sumó un doble oro en una de las pruebas más importantes del ciclismo de pista, imponiéndose en ambas ramas sobre México y ratificando su protagonismo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.