Colombia vs. Argentina EN VIVO, 28 de febrero: hora y canal Sudamericano Femenino Sub-20

La Selección Colombia Femenina Sub-20 llega a la última jornada del Sudamericano con la clasificación en sus manos. Tras un irregular arranque en el hexagonal final, el triunfo 2-0 frente a Venezuela le devolvió la vida con miras a lograr un cupo en el Mundial de la categoría. Transmisión del Canal RCN desde las 4:00 p. m.

Con cuatro puntos en cuatro partidos, Colombia ocupa parcialmente la tercera posición, igualada con Argentina pero con mejor diferencia de gol, un detalle que hoy resulta determinante en la lucha por los cupos.

Las cuatro primeras selecciones clasifican al Mundial, por lo que aún quedan dos plazas disponibles, ya que Brasil y Ecuador aseguraron su presencia anticipadamente.

El cierre será de alto voltaje. Colombia enfrentará a Argentina , un triunfo del equipo de Carlos Paniagua, DT, le garantizará la clasificación sin depender de otros resultados, mientras que un empate o incluso una derrota podrían alcanzarle, siempre y cuando se den combinaciones favorables en los otros partidos.

De manera simultánea, Ecuador Femenina Sub-20 se medirá con Paraguay y Brasil Femenina Sub-20 enfrentará a Venezuela. Si Paraguay o Venezuela logran victorias, la tabla podría comprimirse y obligar a definir las posiciones por diferencia de gol, un escenario en el que Colombia parte con ventaja relativa frente a sus rivales directos.

El título parece tener dueño casi definido, Brasil es líder del torneo y depende de sí mismo para consagrarse campeón, mientras que Ecuador es el único que aún puede arrebatarle la corona.

Para Colombia la prioridad es asegurar su presencia en el Mundial. Noventa minutos la separan de ese objetivo, en un partido que no solo definirá una clasificación, sino también el carácter competitivo de una generación que quiere hacerse un lugar en la élite del fútbol femenino.

¿Dónde ver? Selección Colombia vs. Selección Argentina: Sudamericano Sub20 - 2026

24 de las mejores selecciones femeninas sub-20 del mundo se darán cita del 5 al 27 de septiembre en Polonia. Para ver el partido de la Selección Colombia contra Argentina, ingresar al Link.

