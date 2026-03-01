Colombia Vs Canadá en la SheBelieves Cup: hora y cómo VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP RCN

La Selección Colombia femenina de mayores afronta su primer desafío de la temporada 2026 al enfrentar este domino 1 de marzo al seleccionado de Canadá en la fecha 1 de la SheBelieves Cup.

El equipo nacional participa por segunda ocasión en este certamen con el objetivo de lograr una mejor actuación a la registrada en la edición de 2025.

El año anterior, Colombia sumó una importante victoria con marcador de 2-1 sobre Australia, pero cayó ante Estados Unidos y Japón.

Colombia Vs Canadá en la SheBelieves Cup: hora y cómo VER EN VIVO

El partido entre la Selección Colombia contra Canadá por la fecha 1 de la SheBelieves Cup se juega este domingo 1 de marzo a partir de las 2:00 de la tarde en el Geodis Park Nashville, Tennessee, Estados Unidos.

Todas las emociones del compromiso se podrán VER EN VIVO en Colombia a través de la señal de del Canal RCN en Fútbol RCN y de la APP RCN.

Convocatoria de Colombia para la SheBelieves Cup 2026

ANA MARÍA GUZMÁN – Palmeiras (BRA)

CAROLINA ARIAS – América de Cali (COL)

CATALINA PÉREZ – Racing Club de Strasbourg Alsace (FRA)

DANIELA ARIAS – San Diego Wave F.C. (USA)

DANIELA CARACAS – R.C.D. Espanyol (ESP)

DANIELA MONTOYA – Gremio (BRA)

GABRIELA RODRÍGUEZ – Cruzeiro F.C. (BRA)

GISELA ROBLEDO – Corinthians (BRA)

GREICY LANDAZURY – Palmeiras (BRA)

ILANA IZQUIERDO – Tigres U.A.N.L. (MEX)

JORELYN CARABALÍ – Boston Legacy F.C. (USA)

KATHERINE TAPIA – Palmeiras (BRA)

LEICY SANTOS – Washington Spirit (USA)

LICED SERNA – Pumas (MEX)

LINDA CAICEDO – Real Madrid ESP

MANUELA PAVI – Toluca F.C. (MEX)

MANUELA VANEGAS – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)

MARCELA RESTREPO – C.F. Monterrey (MEX)

MARY JOSÉ ÁLVAREZ – Olympique de Marseille (FRA)

NATALIA GIRALDO – América de Cali (COL)

VALERIN LOBOA – Portland Thorns (USA)

WENDY BONILLA – Pumas (MEX)

YIRLEIDIS QUEJADA – C.F. Pachuca (MEX)