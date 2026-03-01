Logo Deportes RCN Vertical
Selección Colombia Femenina

Colombia Vs Canadá en la SheBelieves Cup: hora y cómo VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP RCN

La Selección Colombia enfrenta a Canadá en la fecha 1 de la SheBelieves Cup 2026.
Daniel Zabala

La Selección Colombia femenina de mayores afronta su primer desafío de la temporada 2026 al enfrentar este domino 1 de marzo al seleccionado de Canadá en la fecha 1 de la SheBelieves Cup.

El equipo nacional participa por segunda ocasión en este certamen con el objetivo de lograr una mejor actuación a la registrada en la edición de 2025.

El año anterior, Colombia sumó una importante victoria con marcador de 2-1 sobre Australia, pero cayó ante Estados Unidos y Japón.

Colombia Vs Canadá en la SheBelieves Cup: hora y cómo VER EN VIVO

El partido entre la Selección Colombia contra Canadá por la fecha 1 de la SheBelieves Cup se juega este domingo 1 de marzo a partir de las 2:00 de la tarde en el Geodis Park Nashville, Tennessee, Estados Unidos.

Todas las emociones del compromiso se podrán VER EN VIVO en Colombia a través de la señal de del Canal RCN en Fútbol RCN y de la APP RCN.

Convocatoria de Colombia para la SheBelieves Cup 2026

ANA MARÍA GUZMÁN – Palmeiras (BRA)

CAROLINA ARIAS – América de Cali (COL)

CATALINA PÉREZ – Racing Club de Strasbourg Alsace (FRA)

DANIELA ARIAS – San Diego Wave F.C. (USA)

DANIELA CARACAS – R.C.D. Espanyol (ESP)

DANIELA MONTOYA – Gremio (BRA)

GABRIELA RODRÍGUEZ – Cruzeiro F.C. (BRA)

GISELA ROBLEDO – Corinthians (BRA)

GREICY LANDAZURY – Palmeiras (BRA)

ILANA IZQUIERDO – Tigres U.A.N.L. (MEX)

JORELYN CARABALÍ – Boston Legacy F.C. (USA)

KATHERINE TAPIA – Palmeiras (BRA)

LEICY SANTOS – Washington Spirit (USA)

LICED SERNA – Pumas (MEX)

LINDA CAICEDO – Real Madrid ESP

MANUELA PAVI – Toluca F.C. (MEX)

MANUELA VANEGAS – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)

MARCELA RESTREPO – C.F. Monterrey (MEX)

MARY JOSÉ ÁLVAREZ – Olympique de Marseille (FRA)

NATALIA GIRALDO – América de Cali (COL)

VALERIN LOBOA – Portland Thorns (USA)

WENDY BONILLA – Pumas (MEX)

YIRLEIDIS QUEJADA – C.F. Pachuca (MEX)

En esta nota

Selección Colombia Femenina Selección Colombia Federación Colombiana de Fútbol Fútbol femenino Real Madrid femenino Chelsea femenino América de Cali Femenino Independiente Medellín femenino Atlético Nacional femenino Futbolistas colombianos en el exterior