Colombia Vs Canadá en la SheBelieves Cup: hora y cómo VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP RCN

La Selección Colombia femenina de mayores afronta su primer desafío de la temporada 2026 al enfrentar este domino 1 de marzo al seleccionado de Canadá en la fecha 1 de la SheBelieves Cup.
El equipo nacional participa por segunda ocasión en este certamen con el objetivo de lograr una mejor actuación a la registrada en la edición de 2025.
El año anterior, Colombia sumó una importante victoria con marcador de 2-1 sobre Australia, pero cayó ante Estados Unidos y Japón.
Colombia Vs Canadá en la SheBelieves Cup: hora y cómo VER EN VIVO
El partido entre la Selección Colombia contra Canadá por la fecha 1 de la SheBelieves Cup se juega este domingo 1 de marzo a partir de las 2:00 de la tarde en el Geodis Park Nashville, Tennessee, Estados Unidos.
Todas las emociones del compromiso se podrán VER EN VIVO en Colombia a través de la señal de del Canal RCN en Fútbol RCN y de la APP RCN.
Convocatoria de Colombia para la SheBelieves Cup 2026
ANA MARÍA GUZMÁN – Palmeiras (BRA)
CAROLINA ARIAS – América de Cali (COL)
CATALINA PÉREZ – Racing Club de Strasbourg Alsace (FRA)
DANIELA ARIAS – San Diego Wave F.C. (USA)
DANIELA CARACAS – R.C.D. Espanyol (ESP)
DANIELA MONTOYA – Gremio (BRA)
GABRIELA RODRÍGUEZ – Cruzeiro F.C. (BRA)
GISELA ROBLEDO – Corinthians (BRA)
GREICY LANDAZURY – Palmeiras (BRA)
ILANA IZQUIERDO – Tigres U.A.N.L. (MEX)
JORELYN CARABALÍ – Boston Legacy F.C. (USA)
KATHERINE TAPIA – Palmeiras (BRA)
LEICY SANTOS – Washington Spirit (USA)
LICED SERNA – Pumas (MEX)
LINDA CAICEDO – Real Madrid ESP
MANUELA PAVI – Toluca F.C. (MEX)
MANUELA VANEGAS – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)
MARCELA RESTREPO – C.F. Monterrey (MEX)
MARY JOSÉ ÁLVAREZ – Olympique de Marseille (FRA)
NATALIA GIRALDO – América de Cali (COL)
VALERIN LOBOA – Portland Thorns (USA)
WENDY BONILLA – Pumas (MEX)
YIRLEIDIS QUEJADA – C.F. Pachuca (MEX)