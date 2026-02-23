Colombia debuta en la SheBelieves Cup: así le ha ido en otras ediciones

Sin duda alguna, el gran reto para Ángelo Marsiglia y sus dirigidas en este 2026 será nada más ni nada menos que sellar la clasificación para el Mundial de 2027 que se disputará en Brasil. Esos boletos los dará la Liga de Naciones de la Conmebol, novedosa competencia que será el punto de partida para atender a las Copas del Mundo.

En estos momentos tras cuatro fechas y tres partidos para la Selección Colombia en la Liga de Naciones están en la cuarta casilla con siete unidades. Esa posición les permitirá jugar el repechaje. Las colombianas apuntan a la primera o segunda posición para poder ir a Brasil de manera directa,

Como preparación, Colombia tendrá un primer examen duro ante selecciones que son potencia en la disciplina. Las cafeteras fueron invitadas por segunda vez consecutiva a la SheBelieves Cup, torneo que organiza la US Soccer. La idea es poder apostarle al título para llegar con confianza a los siguientes juegos de la Liga de Naciones.

ASÍ LE HA IDO A COLOMBIA EN LA SHEBELIEVES CUP

Desde que el torneo cambio de nombre a la SheBelieves Cup, Estados Unidos ha sido la máxima ganadora con siete trofeos. Solo Francia, Inglaterra y Japón han podido desbancar a las anfitrionas.

Las primeras tres ediciones, solo Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia participaron en la SheBelieves Cup. En las siguientes, US Soccer invitó a otras selecciones diferentes, entre ellas, la Selección Colombia que apenas tuvo invitación en 2025.

En la SheBelieves Cup siempre se han invitado a otras tres selecciones además de Estados Unidos. Las cuatro selecciones juegan un todos contra todos y quien más puntos haga queda campeona.

Colombia tuvo que enfrentar en el 2025 a Estados Unidos, Japón y a Australia. Con una base similar a la que tiene ahora, las dirigidas por Ángelo Marsiglia perdieron los primeros dos partidos frente a las estadounidenses y japonesas, y en la tercera salida superaron a Australia con un marcador de 1-2. Ese resultado las dejó en la tercera casilla con solo tres unidades

Bajo ese panorama, en esta segunda salida que tendrán las colombianas deberán mejorar el camino por la SheBelieves Cup como uno de los puntos de partida para encarar la Liga de Naciones de Conmebol en el 2026. Enfrentarán a Canadá, Argentina y Estados Unidos.

FECHAS Y HORARIOS DE LOS PARTIDOS DE LA SHEBELIEVES CUP 2026

Colombia ya concentra en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) mientras espera por la llegada de todas las jugadoras convocadas para trasladarse a Norteamérica para afrontar la SheBelieves Cup. Sus rivales serán Canadá, Argentina y Estados Unidos.

Para esta segunda edición tendrán que aspirar por mejorar lo hecho el año pasado buscando ya sea el título o el segundo puesto ascendiendo cada vez más en este torneo. Así las cosas, de esta manera se jugará la SheBelieves para Colombia:

Marzo 1

Canadá vs Colombia

Hora: 2:00 P.M.

Estadio Geodis Park, Nashville, Tennessee

Marzo 4

Argentina vs Colombia

Hora: 3:30 P.M.

Estadio ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, Ohio

Marzo 7

Estados Unidos vs Colombia

Hora: 3:30 P.M.

Estadio Sports Illustrated Stadium, Harrison, New Jersey