Luis Díaz le da una buena noticia a la Selección Colombia previo al Congo

La Selección Colombia continuó este viernes con su preparación para el partido frente a la República Democrática del Congo, correspondiente a la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026. La principal novedad pasó por la presencia de Luis Díaz, quien entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros.

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El extremo del Bayern Múnich había encendido algunas alarmas luego del golpe que recibió durante el compromiso ante Uzbekistán, en el que fue una de las grandes figuras de la victoria colombiana por 3-1.

Sin embargo, el atacante se mostró en buenas condiciones físicas durante la práctica realizada en Guadalajara, ciudad en la que Colombia disputará su próximo encuentro mundialista.

La presencia de Díaz representa una noticia positiva para el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, teniendo en cuenta que el guajiro fue determinante en el estreno de la tricolor, aportando un gol y una asistencia frente al conjunto asiático.

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Durante la jornada de entrenamiento, los futbolistas realizaron ejercicios con balón en diferentes sectores del campo. Además, los tres arqueros trabajaron junto al grupo principal, algo que no había ocurrido en sesiones anteriores.

Posiciones del grupo de Colombia en el Mundial

Colombia lidera actualmente el grupo K con tres puntos, seguida por Portugal y la República Democrática del Congo, ambos con una unidad. Uzbekistán, por su parte, cierra la zona sin puntos tras la primera fecha.

Cuentas de Colombia para clasificar

Colombia sabe que una victoria frente al combinado africano le asegurará de manera anticipada un lugar en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, antes de cerrar la fase de grupos ante Portugal el próximo 27 de junio.

El seleccionado nacional volverá a entrenarse este sábado a puerta cerrada, en una práctica enfocada en aspectos tácticos. El domingo abrirá nuevamente el acceso a los medios de comunicación, mientras que el lunes Néstor Lorenzo atenderá a la prensa en la previa del compromiso frente al Congo.