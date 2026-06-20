Luto en la Selección Colombia en pleno Mundial: FCF confirmó triste noticia

La fiesta Mundialista se está viviendo de la mejor manera y en Colombia aún más tras la larga ausencia de 8 años en una cita orbital, pero en especial, porque ya sumaron su primera victoria en el debut frente a la Selección de Uzbekistán.

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Sin embargo, la celebración en la 'tricolor' se vio opacada este viernes 19 de junio por una noticia que generó tristeza en el entorno de la Selección Colombia, ya que la Federación Colombiana de Fútbol confirmó el fallecimiento de Óscar Lugo Ríos, abuelo del mediocampista colombiano Juan Camilo Portilla, quien actualmente integra el plantel dirigido por Néstor Lorenzo en la Copa del Mundo.

Confirmación del fallecimiento del abuelo de Portilla

La desafortunada noticia se dio a conocer pocas horas después de que Colombia iniciara su participación en el Mundial con una victoria 3-1 frente a Uzbekistán, resultado que había llenado de optimismo al país.

Sin embargo, el ambiente de alegría deportiva quedó opacado por la pérdida familiar que atraviesa Portilla, quien ha venido ganándose un lugar importante dentro del proceso de la Selección Colombia gracias a su despliegue, capacidad de recuperación y equilibrio en la mitad de la cancha.

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A través de un comunicado oficial, la Federación expresó sus condolencias a Juan Camilo Portilla y a toda su familia en este difícil momento. La entidad manifestó su solidaridad con los seres queridos de Óscar Lugo Ríos y envió un mensaje de apoyo al volante colombiano, una de las piezas que hacen parte de la convocatoria nacional para el certamen mundialista.

Aunque por ahora no se han dado a conocer más detalles sobre las decisiones que tomará el jugador en los próximos días, el plantel colombiano ha cerrado filas alrededor de uno de sus integrantes. Mientras Colombia continúa su camino en el Mundial, el país también envía un mensaje de apoyo a Juan Camilo Portilla y a su familia en este momento de duelo.

Próximo partido de Colombia en el Mundial

La Selección Colombia inició un nuevo reto mundialista de la mejor manera y ahora solo le queda a Néstor Lorenzo mantener la racha, afinar detalles y pensar en cómo hacerle frente a la República Democrática del Congo, el cual será su siguiente rival de la competencia en el marco de la fecha 2 y con la cual se enfrentarán el martes 23 de junio sobre lasa 21:00 hora Colombia.

Tabla de posiciones del Grupo de Colombia en el Mundial

1. Colombia | 3 puntos | +2 DG

2. República Democrática del Congo | 1 punto | 0 DG

3. Portugal | 1 punto | 0 DG

4. Uzbekistán | 0 puntos | -2 DG