Colombia vs Ghana: fecha y horario del partido por 16avos. de final del Mundial

La Selección Colombia ya conoce a su rival para los 16avos. de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luego de finalizar en el primer lugar del grupo K, la Tricolor se enfrentará a Ghana en busca de un lugar entre las 16 mejores selecciones del torneo.

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Así llegaron Colombia y Ghana a 16avos. de final del Mundial

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo aseguró el liderato de su zona tras empatar 0-0 con Portugal en la tercera jornada. Antes había derrotado 3-1 a Uzbekistán y 1-0 a República Democrática del Congo, resultados con los que llegó a siete puntos.

Portugal terminó en la segunda posición del grupo K con cinco unidades, mientras que Colombia avanzó como líder gracias a su mejor campaña durante la fase de grupos.

Por su parte, Ghana clasificó a la fase de eliminación directa tras ocupar el tercer lugar del grupo L con cuatro puntos. El seleccionado africano venció a Panamá, empató con Inglaterra y cayó frente a Croacia.

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Fecha y hora de Colombia vs Ghana

El compromiso entre Colombia y Ghana se disputará el próximo viernes 3 de julio, a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana), en el estadio de Kansas City, Estados Unidos.

Será el primer partido de eliminación directa para la Tricolor en esta Copa del Mundo, en una instancia en la que cualquier error puede significar la despedida del certamen.

El cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo espera mantener el nivel mostrado en la fase de grupos, en la que Colombia permaneció invicta y solo recibió un gol en tres partidos.

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Canal RCN transmite Colombia vs Ghana

Los aficionados podrán seguir todas las emociones del encuentro entre Colombia y Ghana por la señal principal de Canal RCN y el canal oficial de YouTube de Canal RCN.

Además, DeportesRCN.com realizará el cubrimiento completo del compromiso con el minuto a minuto, videos, goles, reacciones y todas las novedades de la Tricolor en su camino por la Copa Mundial de la FIFA 2026.