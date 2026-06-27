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[Video] Colombia y Portugal le rinden homenaje a Venezuela en el Mundial 2026

Se juega uno de los partidos más llamativos de la fase de grupos de la Copa del Mundo.
Deportes RCN

La previa del partido entre Colombia y Portugal, por la tercera fecha del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, estuvo marcada por un emotivo homenaje a las víctimas del terremoto que afectó a Venezuela durante la última semana.

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Antes del pitazo inicial en el estadio de Miami, los jugadores de ambas selecciones, junto con el cuerpo arbitral y los asistentes al escenario, guardaron un respetuoso minuto de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida y de quienes resultaron afectados por la tragedia.

El gesto fue acompañado por los aplausos del público presente, en una muestra de solidaridad con el pueblo venezolano, que atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años tras el desastre natural.

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Mientras avanzan las labores de atención a los damnificados, en Colombia y en diferentes países del mundo también se han organizado colectas y campañas humanitarias para recolectar ayudas que serán enviadas a las comunidades afectadas por el terremoto.

Video del minuto de silencio en Colombia vs Portugal

Luego del homenaje, Colombia y Portugal concentraron toda su atención en un compromiso que definirá el liderato del grupo K, con ambas selecciones ya clasificadas a los 16avos. de final de la Copa del Mundo.

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Canal RCN transmite Colombia vs Portugal

Canal RCN acompaña cada detalle de este encuentro con una transmisión especial desde Miami, mientras que DeportesRCN.com ofrece el minuto a minuto, las mejores jugadas, los goles y todas las reacciones de uno de los partidos más importantes de la fase de grupos.

El encuentro representa un nuevo desafío para la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, que buscará cerrar la primera fase con puntaje perfecto, en una jornada que comenzó con un mensaje de unidad y solidaridad hacia el pueblo venezolano.

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