La Selección Colombia está lista para debutar en la Copa del Mundo 2026 este miércoles 17 de junio enfrentando en el estadio Ciudad de México a Uzbekistán en duelo válido por el grupo K.

Colombia Vs Uzbekistán: hora y dónde VER EN VIVO por Fútbol RCN #HoyRespiroMundial

El partido entre la Selección Colombia contra Uzbekistán tiene programado su pitazo inicial a partir de las 9:00 de la noche, horario colombiano. Sin embargo, todas las emociones del compromiso se podrán VER EN VIVO a partir de las 7:30 de la noche a través de la señal abierta del Canal RCN.

El duelo también contará con transmisión EN VIVO por la APP del Canal RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la señal de LAFM.

¿Colombia es favorita Vs Uzbekistán?

En rueda de prensa previa al partido, Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, evitó hablar del favoritismo que tendría el equipo nacional.

"Los mundiales están demostrando que no hay equipos pequeños, no hay que subestimar a nadie. Uzbekistán ha tenido muy buenos resultados contra buenos equipos. Tienen un gran recambio, tienen cuatro o cinco jugadores de mucha categoría. Es un equipo ordenado que sabe a qué juega. Ese es el desafío nuestro para afrontar y poder superarlos", dijo Lorenzo en rueda de prensa.

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Un Mundial muy físico

Néstor Lorenzo también se refirió a la velocidad que se ha visto en los partidos de la Copa del Mundo y a las transiciones que se han registrado.

"Era esperado que los equipos que se sienten en inferioridad se sienten más cómodos defendiendo bajo. Hay otros jugadores muy potentes, los rendimientos físicos son impresionantes y las transiciones son mortíferas. Hoy Francia y Senegal fue una cosa impresionante, en cuanto a las transiciones ofensivas y el otro en las transiciones defensivas, esos partidos requieren de un estado físico notable", dijo.