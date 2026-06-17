Junior fichará delantero de Selección Colombia que saldrá como agente libre

Junior de Barranquilla sigue dando de qué hablar tras salir campeón de la Liga Beplay de apertura 2026 y junto con ello ahora Alfredo Arias se prepara para ir por el tricampeonato, pero para ello primero debería empezar a hacer renovaciones en su plantilla de jugadores.

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Por el momento no se ha hecho oficial la salida o llegada de futbolistas, pero lo que si se tiene claro es que hay algunos contratos que llegan a su fin y de acuerdo a ello se liberan algunos cupos, por lo que se habrían interesado en Roger Martínez, el cartagenero que finaliza su contrato en el presente mes de junio.

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El cuadro 'tiburón' ha dado noticias bastante alentadoras desde que bordó en el escudo su estrella #12, primero al renovar a Alfredo Arias por una temporada más y ahora trabajan en los refuerzos de la plantilla de jugadores.

En cuanto a contrataciones no se ha hecho nada oficial, pero recientemente se dio a conocer una noticia que le daría un nuevo aire al equipo en la zona ofensiva e intensidad a todo el Fútbol Profesional Colombiano, ya que se habla de la contratación de Roger Martínez.

El cartagenero de 31 años milita actualmente en el fútbol de Arabia Saudita con la camiseta de Al Taawon, en donde ha conseguido marcar gran cantidad de goles, pero en donde no estarían pensando en la renovación de su contrato, el cual termina en el presente mes de junio.

Frente a esta situación, Alfredo Arias y las directivas de la institución barranquillera se habrían percatado de que saldría en condición de agente libre, por lo que sería pretendido y ya se empezaron con contactos previos.

Bacca y Teófilo Gutiérrez terminan contrato con Junior

Bacca se marchará como el máximo goleador histórico del Junior, con 111 anotaciones en 256 partidos, cifras que lo convirtieron en una referencia obligada para la afición barranquillera. Su legado incluye títulos, goles decisivos y un papel fundamental en algunos de los momentos más exitosos de la institución.

Mientras tanto, la situación de Teófilo Gutiérrez sigue generando expectativa. Aunque el experimentado atacante también finaliza contrato el 30 de junio, su continuidad aún no ha sido anunciada oficialmente por el club. Las declaraciones de Fuad Char dejaron abierta la posibilidad de una desvinculación, pero la decisión definitiva todavía no ha sido comunicada.

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Alfredo Arias renovado con Junior hasta 2027

Finalmente la ilusión de Char se hizo realidad y en la mañana del miércoles 10 de mayo el club confirmó a través de sus redes sociales la continuidad de Arias.

El estratega de 67 años fue renovado por un año más, manejando la plantilla de jugadores hasta junio de la temporada 2027, todo gracias a su buen desempeño, lo que hizo confiar a las directivas en la toma de esta decisión.