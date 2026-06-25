La Selección Colombia está lista para cerrar este sábado 27 de junio la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando en el estadio de Miami a Portugal en duelo válido por la zona K.

El duelo entre colombianos y portugueses será determinante por el futuro del grupo, ya que establecerá los emparejamientos en los dieciseisavos de final.

¿Cómo VER EN VIVO Colombia Vs Portugal por la Copa del Mundo?

El partido entre la selección Colombia contra Portugal por la fecha 3 del grupo K en la Copa del Mundo se jugará este sábado 27 de junio a partir de las 6:30 de la tarde, horario colombiano.

Todas las emociones del duelo se podrán vivir EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN desde las 4:30 de la tarde.

El partido también contará con transmisión a través de la APP del Canal RCN y el canal de YouTube del Canal RCN desde las 6:00 P.M.

Así llega Colombia al partido contra Portugal

La Selección Colombia enfrentará a Portugal, después de haber derrotado a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo en las dos primeras fechas de la fase de grupos.

Con seis puntos, el equipo nacional lidera el grupo K y estaría enfrentando a un mejor tercero en los dieciseisavos de final.

Así llega Portugal al partido contra Colombia

La selección de Portugal enfrenta a Colombia, después de un irregular inicio en la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que empató con la República Democrática del Congo.

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Sin embargo, en su segunda salida, el equipo europeo se sacudió al golear 5-0 a Uzbekistán.

Los de Cristiano Ronaldo cuentan con cuatro unidades y buscarán la victoria para quedarse con la primera posición del grupo.