Preocupación de Portugal vs Colombia: las tres dudas que tendría Roberto Martínez

Sin duda alguna, los ojos de la tercera fecha de la Copa del Mundo estarán puestos en vibrantes partidos de cada grupo para terminar de definir a las selecciones clasificadas. Entre los más atractivos está nada más ni nada menos que el Colombia vs Portugal que tendrá al Hard Rock Stadium de Miami completamente lleno, seguramente con más camisetas amarillas.

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Portugal sabe que el estadio estará lleno de hinchas colombianos en un Mundial en el que Colombia está jugando prácticamente de local. Sin embargo, la mayor preocupación de los lusos pasa por decidir quién jugará como lateral derecho para poder detener a Luis Fernando Díaz que es el principal temor que tienen.

De hecho, los medios principales de Portugal mencionan que una de las principales dudas que tiene Roberto Martínez es la de alinear a un lateral derecho ideal para cubrir al guajiro. Entre esas opciones, el seleccionado luso tiene varias alternativas como Diogo Dalot o Joao Cancelo.

LAS DUDAS DE ROBERTO MARTÍNEZ VS COLOMBIA

Ese es el dilema que tendrá Roberto Martínez para detener a Luis Díaz. Portugal tiene dudas en la banda derecha en donde Joao Cancelo ha sido el dueño de ese costado en los dos partidos disputados en el Mundial frente a República Democrática del Congo y Uzbekistán.

Además de Joao Cancelo, ahí podría manejar otras opciones como la de Nelson Semedo si quiere mucha velocidad por esa banda derecha o Diogo Dalot que también podría ser la alternativa. Dalot ya ha enfrentado a ‘Lucho’ en partidos entre el Liverpool y Manchester United.

La idea de Roberto Martínez sería plantear un equipo de más posesión que cualquier otra cosa para, a través del toque de la pelota y de transitar el balón en el mediocampo y a la ofensiva, pensando en atacar con calma y con el control de la pelota.

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En ese sentido, al onceno de Portugal podría regresar Bernardo Silva para darle más tenencia del balón y la tranquilidad en la cancha. Bernardo fue titular contra Congo y en el segundo partido, Joao Félix fue el titular. La tercera duda que tendría Roberto Martínez pasa por Pedro Neto o Francisco Conceicao.

Pedro Neto ha sido el titular en las dos salidas que ha tenido Portugal, pero con un Johan Mojica amonestado y con la posibilidad de que se pierda los dieciseisavos de final si le sacan una tarjeta amarrilla, Francisco Conceicao podría ser titular por esas cualidades en velocidad y en el regate.

COLOMBIA TAMBIÉN TENDRÍA DUDAS PARA ENFRENTAR A PORTUGAL

En un torneo de pocos días de descanso entre partido a partido, la Selección Colombia también tiene varias dudas, primero, por el tema físico de los jugadores. Por la intensidad que tuvo el seleccionado colombiano ante Uzbekistán y República Democrática del Congo, podría haber variantes.

El físico quedó en evidencia con Luis Javier Suárez que salió con molestias en su hombro, Luis Díaz, Gustavo Puerta e incluso James Rodríguez que no parece estar en su mejor estado físico. Sin embargo, este no será el único detalle que podría hacer cambiar la decisión de Néstor Lorenzo.

Con la clasificación definida, pero con la necesidad de conservar la cima con un empate o victoria, Colombia cuenta con otro problema y es el de los jugadores apercibidos por tarjetas amarillas. En caso de sumar otra amonestación, estos futbolistas no podrán estar en dieciseisavos de final.

Se trata de Johan Mojica que fue amonestado en el debut frente a Uzbekistán. Cuidó la amarilla en ese partido y conta República Democrática del Congo. Ante los congoleños, Jefferson Lerma y Jhon Janer Lucumí también recibieron amarillas y no podrán recibir otras amonestaciones en este partido definitivo contra Portugal.

Bajo este panorama, Néstor Lorenzo podría tomar decisiones con estos tres jugadores y no exponerlos. En el sector izquierdo podría poner a Déiver Machado por Johan Mojica, a Yerry Mina por encima de Jhon Janer Lucumí, y Juan Camilo Portilla por Jefferson Lerma. No obstante, realmente no hay un jugador similar a Lerma en el banquillo.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.