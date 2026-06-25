El próximo sábado 27 de junio, la selección Colombia de Mayores se va a enfrentar con su similar de Portugal, en el estadio de Miami, en un partido que promete emociones y goles y de inicio a fin.



Este cotejo, como bien se sabe, corresponderá a la tercera y última fecha del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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Colombianos y lusos disputarán el primer lugar

Ambas selecciones ya están clasificadas a la siguiente ronda de la máxima fiesta del deporte rey, pero disputarán quién se quedará con el primer lugar. Es el partidazo de la fase de grupos del Mundial.



Y ya que se habla del encuentro, previo al mismo, se pronunció el reconocido mediocampista luso Bruno Fernandes, que milita en el Manchester United de la Premier League de Inglaterra.

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Las palabras de Bruno

Al portugués le preguntaron por la gran cantidad de sudamericanos que apoyan en el Mundial a la selección de Portugal y al mismo Cristiano Ronaldo. Bruno se atrevió a decir que en el cruce ante Colombia es posible que hayan muchos cafeteros apoyando a los europeos.

“Contra Colombia podremos tener más colombianos que gente que quiera que Portugal gane. Sabemos que Cristiano atrae mucha gente Sudamericana”, manifestó el jugador, sin rodeos.

Una batalla por el liderato

La Selección Colombia comanda el grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con 6 puntos, esto después de vencer a Uzbekistán y la República Democrática del Congo, respectivamente.



Por su parte, el combinado de Portugal es segundo en la tabla de posiciones del grupo K con 4 unidades, esto después de derrotar a los asiáticos y empatar en le primera jornada con los africanos.







