El delantero que hizo falta en Selección Colombia según CAV para la Fecha FIFA

Este jueves 19 de marzo, Néstor Lorenzo esperó a que terminaran los partidos de la UEFA Champions League, Europa League y de la Conference League para sellar la convocatoria de 26 jugadores, mismo número de cupos disponibles para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

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Para encarar los dos partidos de Fecha FIFA frente a Croacia y Francia, Néstor Lorenzo no cambió mucho y, manteniendo una base similar a la de las Eliminatorias y a los partidos amistosos de fin de año del 2025, dejó afuera a dos jugadores polémicos, uno de ellos del que se habló mucho ese jueves como un convocado.

Se trata de Sebastián Villa, que, finalmente no fue convocado a la Selección Colombia y el otro, Jhon Jáder Durán que busca recuperar su mejor nivel para estar en el Mundial. Durán dejó de estar en la órbita para las convocatorias y Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores afirmó que el atacante del Zenit hace falta.

“ME HACE FALTA JHON DURÁN”; CARLOS ANTONIO VÉLEZ SOBRE EL CONVOCADO QUE HIZO FALTA

En Palabras Mayores, Carlos Antonio analizó la convocatoria afirmando que es casi el mismo equipo que ha estado en las anteriores citaciones para las Eliminatorias y Fecha FIFA en finales del 2025. Sacando a Yerry Mina, los demás jugadores ya han tenido procesos.

Mirando los delanteros, Carlos Antonio Vélez sentenció que Jhon Córdoba es uno de los jugadores que mejor eligió Néstor Lorenzo para esta Fecha FIFA, y, seguramente, para el Mundial, “sé que a muchos no les gusta. A mí me gusta y siento que es útil. Uno debe tener delanteros diferentes, no todos pueden ser macancanes gigantescos y pitufos. No pueden ser todos habilidosos, y otros gordos, por decir algo. Tiene que haber varia pinta de condiciones”.

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Siguiendo por esa misma línea, señaló los perfiles que harían falta en esta selección, “jugadores de área, que se descuelguen, con lateralidad, jugadores que participen en circuitos, rematadores, tiene que haber de todo. A mí me cuadra perfectamente Jhon Córdoba. Y en otra, me falta Jhon Durán”.

Jhon Durán no tuvo el mejor paso por la Selección Colombia después de que se armara una gran polémica sobre una posible pelea del antioqueño con James Rodríguez y Néstor Lorenzo. Todos estos personajes se han encargado de cerrar la discusión afirmando que no pasó nada.

Además, Carlos Antonio se mantuvo en la línea de que movería mal a Jhon Durán cuando se estaba pidiendo la convocatoria de Sebastián Villa, extremo de Independiente de Rivadavia de Mendoza que fue juzgado por un presunto abuso sexual con acceso carnal.

“PARECE SER MÁS GRAVE LO DE JHON DURÁN”; CARLOS ANTONIO VÉLEZ

Después de hablar sobre el caso de Sebastián Villa en medio de una semana en la que se preveía que podía volver a la Selección Colombia, el periodista señaló, “pues bien, resulta que es mucho más grave lo de Durán para un montón. Durán se rebeló y Durán hizo lo que seguramente otros querían hacer porque consideran que hay unos privilegios que no deberían por qué existir”.

Sin embargo, pese a la ausencia de Jhon Durán, Carlos Antonio Vélez sentenció que confía plenamente en todos los jugadores que están en la convocatoria, una base muy similar a la que ha tenido Néstor Lorenzo en las anteriores convocatorias para las Eliminatorias y Fecha FIFA.

LOS DELANTEROS QUE CONVOCÓ NÉSTOR LORENZO PARA LA FECHA FIFA

Aunque no está Jhon Jáder Durán que viene de marcar dos goles con el Zenit de San Petersburgo en su estreno goleador en Rusia, la Selección Co0lombia citó a los delanteros que están en mejor forma para disputar esta Fecha FIFA y para ganarse un puesto en el Mundial de 2026.

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Néstor Lorenzo llamó a Luis Fernando Díaz y a Luis Javier Suárez, uno por banda y el otro más centralizado, pero que se han destacado como los mejores atacantes del momento. A los dos les vino bien haber cambiado de ligas superando sus mejores cifras goleadoras en este 2026 antes del Mundial.

Además de Luis Javier Suárez y de Luis Fernando Díaz, el entrenador argentino también citó a Johan Carbonero, Carlos Andrés Gómez y Rafael Santos Borré. Una base que poco cambia con respecto a otras convocatorias de la Selección Colombia.