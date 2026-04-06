Esto dicen de Luis Díaz antes del Real Madrid Vs. Bayern Múnich por Champions

En el mítico estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid de España recibirá, este martes 7 de abril, al Bayern Múnich de Alemania por el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League.



Los seguidores del extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda estarán muy atentos a su desempeño con el club teutón. Desde tierras cafeteras esperan goles o asistencias del guajiro.

Esto dicen sobre Luis Díaz

Y precisamente sobre el exjugador del Junior de Barranquilla, el portal web de la Liga de Campeones de Europa se pronunció. Se indicó que tanto el colombiano como Michael Olise son los nuevos Franck Ribéry y Arjen Robben.



Cabe mencionar que el galo y el neerlandés dejaron una huella muy grande en Bayern Múnich. Luis Díaz y Olise tienen la compleja tarea de ocupar los lugares de estas leyendas de la mejor manera posible.

Pasado, presente y futuro

"Con su aura de invencibilidad recuperada, la segunda temporada del Bayern bajo la dirección de Vincent Kompany hace que los aficionados recuerden las campañas en las que se conquistó el 'triplete' bajo el mando de Jupp Heynckes y Hansi Flick", señaló la UCL.



"Luis Díaz y Michael Olise son los nuevos Franck Ribéry y Arjen Robben, mientras que Harry Kane está disfrutando de la mejor temporada de su carrera frente a la portería. Con el Bayern marcando a un ritmo récord, da la sensación de que lo único que puede frenar su carrera hacia su séptimo entorchado es lo mismo que les frenó la temporada pasada: las lesiones", añadió.



Luis Díaz mantiene un buen momento vistiendo los colores del Bayern. Dejar en el camino al Real Madrid en Champions League no será una tarea sencilla, pero tampoco va a ser una labor imposible.

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El estilo de juego bávaro

Sobre el estilo de juego del conjunto bávaro, cabe mencionar, también hizo referencia la plataforma de la UCL. Los alemanes tienen un modo de juego bastante ofensivo, eso sin descuidar los regresos en zona defensiva.



"El Bayern ha añadido una nueva dimensión a su estilo fluido en la segunda temporada de Kompany. Una estructura basada en el probado 4-2-3-1 del Bayern que se transforma en diversos sistemas para contrarrestar la cobertura de los rivales", se escribió.



"Se trata de un concepto perfeccionado que saca el máximo partido a las cualidades de pase de Joshua Kimmich y Kane, al tiempo que aprovecha el talento devastador de jugadores como Olise y Luis Díaz en las bandas", terminó el portal, entre otras cosas más.

















