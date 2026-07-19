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Selección Colombia

Convocatoria de la Selección Colombia: anuncio oficial de la Sub 17

La Selección Colombia Sub-17 quedó campeona del Sudamericano de la categoría.
Carlos Cañas
Selección Colombia.
Selección Colombia. // AFP

La Selección Colombia de la categoría Sub 17 anunció su lista de jugadores convocados para lo que será el microciclo de trabajo que se llevará a cabo a finales del mes de julio. La tricolor se alista para el Mundial de Qatar 2026.

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El anuncio de la FCF

“De esta manera, el director técnico Fredy Hurtado dio a conocer la convocatoria de los 23 jugadores que se concentrarán en la ciudad de Bogotá del 20 al 25 de julio. Posteriormente, el equipo viajará a Chile, donde disputará dos amistosos frente a la selección chilena el martes 28 y el jueves 30”, señaló la FCF.

El combinado patrio tiene jugadores con una muy buena proyección. Estos microciclos de trabajos sirven para que la Selección Colombia termine de afinar aspectos técnicos y tácticos.

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Esta es la lista completa de convocados

Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C
Gilberto Adrian Saavedra Garcés- Real Soacha Cundinamarca
Luis Eduardo Maturana Moreno – Independiente Medellín
Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali
Edwin Estrella De La Rosa – Belén La Nubia- – Arco Zaragoza
Juan José Fori Viveros – C.D. Estudiantil
Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional
Simon Alejandro Rojas Marchan – Atlético Nacional
Carlos Alberto Rodríguez Herazo – Junior F.C
Jacky Yoel Muñoz Yerena – Barranquilla F.C
Jose Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo
Camilo Blandón Arriaga – C.D. Estudiantil
Julio Andrés Sinisterra Cuero – Fortaleza C.F
Anderson Yair Murillo Mosquera - Independiente Medellín
Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios
Eider Luis Carrillo Córdoba – Independiente Medellín
Jerson Balanta Guaza – Orsomarso S.C
Merlin Yesid Riascos Torres – Millonarios
Juan José Palacio Amariles – Envigado
Jhan Carlos Moreno Córdoba – Atlético Nacional
Maikel Jhoan Peña Mera – Colo Colo (Chi)
Weiner Andrés Martínez – Envigado (Hasta El 26/07 En Bog)
Brayan Stiven Mina López – Internacional De Palmira (Hasta El 26/07 En Bog)
Luis Jeiner Moreno Palacios – Deportivo Pereira F.C. (Hasta El 26/07 En Bog)
Nicolás Sandoval Benítez – Cyclones (Hasta El 26/07 En Bog)
Jhojan Esteban Renteria Palacios – Aafp (Hasta El 26/07 En Bog)
Adrian Mosquera Renteria – Fortaleza C.F. (Hasta El 26/07 En Bog)
Samir Camilo Marmolejo Palacios – Independiente Medellín (Hasta El 26/07 En Bog)
Jerónimo Vélez Rodallega – Deportivo Cali (Hasta El 26/07 En Bog)

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