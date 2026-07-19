Convocatoria de la Selección Colombia: anuncio oficial de la Sub 17

La Selección Colombia de la categoría Sub 17 anunció su lista de jugadores convocados para lo que será el microciclo de trabajo que se llevará a cabo a finales del mes de julio. La tricolor se alista para el Mundial de Qatar 2026.

El anuncio de la FCF

“De esta manera, el director técnico Fredy Hurtado dio a conocer la convocatoria de los 23 jugadores que se concentrarán en la ciudad de Bogotá del 20 al 25 de julio. Posteriormente, el equipo viajará a Chile, donde disputará dos amistosos frente a la selección chilena el martes 28 y el jueves 30”, señaló la FCF.



El combinado patrio tiene jugadores con una muy buena proyección. Estos microciclos de trabajos sirven para que la Selección Colombia termine de afinar aspectos técnicos y tácticos.

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Esta es la lista completa de convocados

Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C

Gilberto Adrian Saavedra Garcés- Real Soacha Cundinamarca

Luis Eduardo Maturana Moreno – Independiente Medellín

Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali

Edwin Estrella De La Rosa – Belén La Nubia- – Arco Zaragoza

Juan José Fori Viveros – C.D. Estudiantil

Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional

Simon Alejandro Rojas Marchan – Atlético Nacional

Carlos Alberto Rodríguez Herazo – Junior F.C

Jacky Yoel Muñoz Yerena – Barranquilla F.C

Jose Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional

Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo

Camilo Blandón Arriaga – C.D. Estudiantil

Julio Andrés Sinisterra Cuero – Fortaleza C.F

Anderson Yair Murillo Mosquera - Independiente Medellín

Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios

Eider Luis Carrillo Córdoba – Independiente Medellín

Jerson Balanta Guaza – Orsomarso S.C

Merlin Yesid Riascos Torres – Millonarios

Juan José Palacio Amariles – Envigado

Jhan Carlos Moreno Córdoba – Atlético Nacional

Maikel Jhoan Peña Mera – Colo Colo (Chi)

Weiner Andrés Martínez – Envigado (Hasta El 26/07 En Bog)

Brayan Stiven Mina López – Internacional De Palmira (Hasta El 26/07 En Bog)

Luis Jeiner Moreno Palacios – Deportivo Pereira F.C. (Hasta El 26/07 En Bog)

Nicolás Sandoval Benítez – Cyclones (Hasta El 26/07 En Bog)

Jhojan Esteban Renteria Palacios – Aafp (Hasta El 26/07 En Bog)

Adrian Mosquera Renteria – Fortaleza C.F. (Hasta El 26/07 En Bog)

Samir Camilo Marmolejo Palacios – Independiente Medellín (Hasta El 26/07 En Bog)

Jerónimo Vélez Rodallega – Deportivo Cali (Hasta El 26/07 En Bog)