Convocatoria oficial de la Selección Colomba Femenina sub 20 para el Sudamericano

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la convocatoria oficial del director técnico Carlos Paniagua para conformara la Selección Colombia Femenina sub 20 que disputará el Conmebol Sudamericano de la categoría.

En total serán 21 jugadores que portarán el tricolor nacional, entre las que se destacan Luisa Agudelo, Marleidy Cossio, Isabel Weiner y Maithe López, como las futbolista de mayor recorrido.

Convocatoria de la Selección Colombia femenina sub 20

Luisa Fernanda Agudelo Morelo – San Diego Wave (USA)

Jimena Ospina Domínguez – Atlético Nacional

Marleidy Cossio Mosquera – Racing Club (Arg)

Sara Valentina Bohórquez Labrador – Independiente Santa Fe

María José Torres Cristancho – Independiente Medellín

Maria Fernanda Viáfara Bravo – Millonarios Fc

Maria Camila Zapata Mosquera – Once Caldas Daf

Isis Ibitza De La Cruz Sierra – Independiente Santa Fe

Sophia Posada Mora – Independiente Santa Fe

Laura Natalia Tovar Simbaqueba – Independiente Santa Fe

Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios FC

Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe

Eliana Andrea Agudelo Ospina – Independiente Medellín

Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe

Mariana Mosquera Herrera – Atlético Nacional

Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe

Maithe López Miranda – Vancouver Rise (CAN)

Isabel Weiner – Columbia University (USA)

Nikol Nathalia Rojas Gallo – Independiente Santa Fe

Marian Sterling – Atlético Nacional

Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali

Calendario de Colombia en el Sudamericano Femenino sub 20

Primera fecha

Fecha: Viernes 6 de febrero

Partido: Colombia vs Chile

Hora: 4:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción

Segunda fecha

Fecha: Domingo 8 de febrero

Partido: Colombia vs Venezuela

Hora: 4:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa

Tercera fecha

Fecha: martes 10 de febrero

Partido: Colombia vs Uruguay

Hora: 4:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción

Cuarta fecha

Fecha: Jueves 12 de febrero

Partido: Colombia vs Paraguay

Hora: 4:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa