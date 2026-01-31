Convocatoria oficial de la Selección Colomba Femenina sub 20 para el Sudamericano

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la convocatoria oficial del director técnico Carlos Paniagua para conformara la Selección Colombia Femenina sub 20 que disputará el Conmebol Sudamericano de la categoría.
En total serán 21 jugadores que portarán el tricolor nacional, entre las que se destacan Luisa Agudelo, Marleidy Cossio, Isabel Weiner y Maithe López, como las futbolista de mayor recorrido.
Convocatoria de la Selección Colombia femenina sub 20
Luisa Fernanda Agudelo Morelo – San Diego Wave (USA)
Jimena Ospina Domínguez – Atlético Nacional
Marleidy Cossio Mosquera – Racing Club (Arg)
Sara Valentina Bohórquez Labrador – Independiente Santa Fe
María José Torres Cristancho – Independiente Medellín
Maria Fernanda Viáfara Bravo – Millonarios Fc
Maria Camila Zapata Mosquera – Once Caldas Daf
Isis Ibitza De La Cruz Sierra – Independiente Santa Fe
Sophia Posada Mora – Independiente Santa Fe
Laura Natalia Tovar Simbaqueba – Independiente Santa Fe
Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios FC
Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe
Eliana Andrea Agudelo Ospina – Independiente Medellín
Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe
Mariana Mosquera Herrera – Atlético Nacional
Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe
Maithe López Miranda – Vancouver Rise (CAN)
Isabel Weiner – Columbia University (USA)
Nikol Nathalia Rojas Gallo – Independiente Santa Fe
Marian Sterling – Atlético Nacional
Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali
Calendario de Colombia en el Sudamericano Femenino sub 20
Primera fecha
Fecha: Viernes 6 de febrero
Partido: Colombia vs Chile
Hora: 4:00 PM (Hora Col)
Lugar: Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción
Segunda fecha
Fecha: Domingo 8 de febrero
Partido: Colombia vs Venezuela
Hora: 4:00 PM (Hora Col)
Lugar: Estadio Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa
Tercera fecha
Fecha: martes 10 de febrero
Partido: Colombia vs Uruguay
Hora: 4:00 PM (Hora Col)
Lugar: Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción
Cuarta fecha
Fecha: Jueves 12 de febrero
Partido: Colombia vs Paraguay
Hora: 4:00 PM (Hora Col)
Lugar: Estadio Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa